“Ya no hay sarcoma, ya no hay cáncer, falta dar otra pelea, pero se logró el objetivo”, dijo Diego Guauque por medio de su cuenta de Instagram, anunciando que ya dejaba la clínica y regresaba a casa.



Tras ocho días de posoperatorio, Diego Guauque compartió en sus redes sociales buenas noticias.

Estoy muy contento porque ya no hay sarcoma FACEBOOK

TWITTER

El periodista, quien había sido diagnosticado con cáncer desde hace cinco meses, dijo por medio de un video en su Instagram que se iba para su casa para seguir su proceso de recuperación.



Y aunque señaló que fue difícil, Guauque también manifestó que estaba muy contento porque ya no tenía el sarcoma en la barriga.



“Nos fue muy bien, fue difícil, la operación fue compleja, pero estoy muy contento porque ya no hay sarcoma. Se logró el objetivo. Ya no hay cáncer”, dijo.

(Siga leyendo: La felicidad de la esposa de Diego Guauque tras su exitosa cirugía contra el cáncer).

Gracias eternas a Dios por permitirme jugar el segundo tiempo de mi vida FACEBOOK

TWITTER

Así, el amargo capítulo para el periodista empieza su etapa final. De hecho, contó que aún queda una pequeña lucha, la cual terminará desde su casa.



“En mi hogar terminaré la obra que comenzaron hace seis meses los médicos que salvaron mi vida. Gracias eternas a Dios por permitirme jugar el segundo tiempo de mi vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

¿Daniel Arenas y Daniella Álvarez terminaron? Gesto del actor confirmaría la noticia

¿Aida Victoria Merlano y Westcol están juntos de nuevo? Fueron vistos muy románticos

Jenn Muriel reveló por qué terminó con Yeferson Cossio: 'No lo sintió como infidelidad'