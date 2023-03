Los colombianos han seguido de cerca cada paso de Diego Guauque, conocido por sus crónicas e investigaciones en el programa ‘Séptimo Día’, desde que anunció que padecía un sarcoma.



El diagnóstico llegó a inicios de este año y rápidamente el periodista ha tomado cartas en el asunto para que no avance más. Ya pasó por el quirófano y comenzó su tratamiento de quimioterapias, pero no ha sido nada fácil.



De hecho, confesó en ‘La Red’ que está atravesando una “crisis” en la que le es inevitable preguntarse por qué le está pasando esto: “¿Esto lo estoy provocando yo?”.

Y es que en poco menos de tres meses ha bajado 10 kilos y empezó a caérsele el cabello. Al verse con parches decidió raparse: “Quince días después de mi primera quimio se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Por eso hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look”, escribió en su Instagram.



Guauque compartió una fotografía del momento, en la que se le ve como de costumbre, sonriente, y reflexionó acerca de que se liberó de un ‘problemita aburridor’.



A su vez, en la entrevista mencionada, confesó que “este sufrimiento no es solamente de uno, sino también de mi familia”, haciendo referencia a su esposa Alejandra Rodríguez y su hija Gabriela, quienes lo han acompañado en cada cita médica y también se han convertido en sus enfermeras en casa.



Al final, continúa compartiendo un mensaje de fortaleza a quienes puedan toparse con su historia y ya no solo utiliza sus redes para ello, sino también para visibilizar a quienes como él han entrado en ese “camino totalmente desconocido y oscuro” -como él lo describe-, con la confianza en que hallarán la luz.



La primera de esas historias de vida es la de Thomás, un niño que padece leucemia hace dos años, y será alojada en el perfil de Guauque.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS