El periodista Diego Guauque recibió a inicios de este año un diagnóstico que cambió completamente su vida: padece un tipo de sarcoma abdominal que requirió cirugía y tratamiento con quimioterapia.



Según le contó a EL TIEMPO en entrevista, comprometió el duodeno, la vena cava y su riñón derecho: “Para mí todo era una novedad, yo solo decía ‘Dios mío, hay que aguantar’. Hubo una, dos, tres biopsias...”, recuerda.

Sin embargo, en todo momento se ha mostrado optimista y decidió compartir su historia con todos sus seguidores, los mismos que lo ven fielmente en ‘Séptimo Día’, con el objetivo de hacer pedagogía alrededor del cáncer y dar un mensaje de esperanza.



“¿Qué me pasará? No lo sé, tal vez se me caiga un poco de pelo, baje mi estado de ánimo, tenga sueño, pero a raíz de lo que me está pasando quiero hacer una pedagogía muy respetuosa”, afirmó a este medio.



(Siga leyendo: ‘Dios mío, hay que aguantar': emotiva reflexión de Diego Guauque sobre cáncer).



En efecto, así lo ha hecho, y este jueves contó por medio de Instagram que ya había iniciado su tratamiento. A las 7 en punto de la mañana tuvo cita en la Clínica, donde por medio de un catéter cerca a su clavícula le administraron solución salina para poder darle después los demás medicamentos.



Según dijo, le administraron dos durante toda la mañana. A las 11:30 a.m. mostró que iba terminando el primero y solo sentía náuseas y una parte del cuerpo dormido, pero “nada grave”.

A las 2:30 p.m. ya iba rumbo a su casa: “Ya salí de la quimio y creo que me fue gracias a Dios muy bien, solo un poco de mareo”, pero señaló que debía monitorear sus síntomas durante los cinco días siguientes.



(Lea también: Luto en la televisión: murió Luis Fernando Múnera).



El periodista continúa en compañía de su esposa Alejandra Rodríguez, quien no ha soltado su mano en ningún momento, atravesando por esta batalla. A la vez que los internautas le envían sus mensajes de apoyo.



“Lo importante es que se va debilitando el sarcoma”, dice Diego Guauque en cada una de sus publicaciones.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA