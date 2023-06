El periodista Diego Guauque y su recuperación han generado expectativa en cientos de colombianos que han seguido la carrera en medios de comunicación del bogotano, quien ha pasado en medios como NTC Noticias, Noticias Uno y que desde hace 14 años hace parte del equipo de Séptimo Día, del Canal Caracol.



En la actualidad está casado con la periodista Alejandra Rodríguez, con quien se conoció mientras trabajaba como productora, para luego hacerse novios y un tiempo después casarse.



El diagnóstico del cáncer de Diego Guauque



A principios de enero el periodista ingresó a la clínica debido a un dolor abdominal, por lo que luego de varios exámenes le diagnosticaron que tenía leiomiosarcoma, por lo que debió iniciar tratamientos de quimioterapia.



Según el portal Clínica Mayo este es “un tipo de cáncer que comienza en el tejido de los músculos lisos”, que por lo general inicia en el abdomen y se expande a otros tejidos y órganos.



Por ello, luego de varias sesiones de quimioterapia, Guauque compartió que ahora se sometió a una cirugía para extirpar el tumor. En un vídeo de Instagram contó cómo se siente después de salir del procedimiento quirúrgico.

“Hace 23 días estaba en la cirugía más importante de mi vida y hoy, como pueden ver, avancé en fisioterapia, ejercicios, me alimento mejor, tengo más cabello y estoy bien de ánimo”, aseguró el periodista.



Además, comentó que debe someterse a un nuevo proceso de quimioterapia para acabar con el cáncer.



“Viene una quimioterapia, como para barrer algunos residuos que quedaron después de la cirugía que eliminó el tumor y lo más probable es que vengan procesos de radioterapia. Este semestre no me la han hecho”.



El periodista, con mucho entusiasmo, esperanza y felicidad aseguró que se siente con mucha fe “el sarcoma me lo sacaron, ese bicho me lo sacaron, vamos para la última etapa de la sanación”.

Frente a este mensaje, son varios los comentarios que le han dejado a Guauque por su mejoría. “¡Excelente! qué bien te ves”, “lo más hermoso de mi vida”, “felicitaciones, Dios y tu actitud positiva todo el tiempo lograron este milagro, eres inspiración”, se lee entre cientos de mensajes felicitándolo por su recuperación rápida.

Diego Guauque se sincera sobre su tratamiento

