Diego Guauque es uno de los nombres más reconocidos entre los periodistas que conforman 'Séptimo Día', programa investigativo que se transmite por el canal Caracol en las noches de los domingos.



Precisamente, por eso la noticia de que el reportero de 43 años que ha dedicado su vida a la investigación padece de cáncer sorprendió a los televidentes.

Su historia comenzó a finales de 2022, cuando regresó a Colombia junto a su esposa, Alejandra Rodríguez, y su hija, Gabriela, tras sus vacaciones en Bariloche, Argentina.



Un dolor de estómago encendió las alarmas y, tras varios exámenes, le informaron que este era producido por un sarcoma que comprometió el duodeno, la vena cava y su riñón derecho, por lo que rápidamente tuvo que ser sometido a cirugía, intervención de la que aún se está recuperando, según explicó en entrevista con EL TIEMPO.

Ahora está a la espera de una segunda cirugía para que le inserten un catéter que ayudará en las quimioterapias: "¿Qué me pasará? No lo sé, tal vez se me caiga un poco de pelo, baje mi estado de ánimo, tenga sueño, pero a raíz de lo que me está pasando quiero hacer una pedagogía muy respetuosa".

Sigue con la mejor energía y reconoce que la ventaja es que al extraer una parte del tumor los médicos pueden establecer qué tipo de sarcoma padece y darle el tratamiento ideal.



Así mismo, inició un tratamiento con psiquiatría porque considera que su salud mental puede verse afectada por esta dura situación que afronta: “¿Cuánto va a durar la quimio? No tengo ni idea, pero estoy con mucha fe”.

'Cambiemos los papeles', dijo su padre

En las últimas horas se dio a conocer el mensaje del padre de Guauque al respecto de la enfermedad que padece, que resultó bastante sentido para los seguidores del periodista.



“Me parte el alma porque la semana pasada entró mi papá a la UCI y yo estaba todo lleno de cables. Empezó a llorar y me dijo: ‘Hijo, yo ya viví, cambiemos los papeles. Dame ese cáncer’. Solo le dije que estuviera tranquilo”, fueron sus palabras en entrevista con 'Semana'.

En sus redes sociales ha estado dando detalles sobre cada uno de los procedimientos médicos que ha atravesado y en la entrevista con EL TIEMPO aseguró que lo seguirá haciendo: "Cuando entre a mis procesos de quimioterapia van a a ser nuevos para mí, y ahí haré un video explicándole a la gente cómo es".

