Varios días completa el periodista Diego Guaque internado en una clínica de Bogotá debido a una complicación de salud que requirió de intervención quirúrgica. Se tuvo que alejar de las cámaras del programa ‘Séptimo Día’ ante la noticia que le dieron los médicos.

“A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, anunció el pasado 23 de enero, mediante un video en sus redes sociales.



Se esperaba que su receso de actividades periodísticas en el canal ‘Caracol’ no fuera tan extenso, pues cientos de televidentes reconocen su trabajo como investigador y cronista. Sin embargo, pasó de estar en las calles a permanecer en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la gravedad del sarcoma.

El periodista comentó sobre su estado de salud en sus redes sociales. Foto: Instagram: @diego_reportero

“En la operación, me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron -un buen trozo-, no todo como se tenía predestinado, pues está pegado a otros órganos”, comentó.



Además, dejó claro que este solo era un obstáculo, el cual superará: “Mi hija necesita a su papá, mi esposa necesita a un esposo y el periodismo también me necesita”.

Nuevo parte médico de Diego Guaque

El reportero, de 42 años, apareció en sus redes sociales para dar un parte de salud ante la avalancha de mensajes de sus colegas, amigos y seguidores, quienes se han preguntado qué ha pasado tras salir de la cirugía.



“El parte es positivo. Me duele todo, sobre todo el estómago. Es una herida grande”, expresó. Para tratar el dolor, mostró el aparato que los médicos le facilitaron: solo debe oprimirlo y de inmediato se aplica morfina para sobrellevar la situación.

“No hay que abusar de ello, pero me ayuda a aliviar. Así he ganado pequeñas batallas. Me han quitado algunos catéteres. El de la respiración lo mandé pal chorizo, que estaba aburrido de eso. Voy ganando poquito a poco”, añadió.



Otra batalla que dijo estar ganando es la de la alimentación, pues en los últimos cinco días ha estado con una dieta líquida por la que ha bajado de peso.

“Hoy me regresan la dieta sólida. Espero aumentar (el peso). Estoy esperanzado, la otra semana espero salir de aquí”, sostuvo.

¿Cuál será el tratamiento de Diego Guaque?

El sarcoma afecta los tejidos blandos. Foto: iStock

El sarcoma es un cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa pueden ser dichos tejidos en los que aparece.



Para el caso del periodista, se le diagnosticó un sarcoma en el abdomen. “La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo”, dice el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Por eso debió ingresar al quirófano, pero -como no ha desaparecido del todo el cáncer en su cuerpo- se hacen necesarias una serie de quimioterapias.

Durante la quimioterapia la persona deberá recibir medicamentos vía oral o vía venosa que “entran en el torrente sanguíneo y llegan a todas las áreas del cuerpo, lo que hace que este tratamiento sea de utilidad contra el cáncer que se ha propagado (ha hecho metástasis) a otros órganos”, explica la Sociedad Americana del Cáncer.



“El tema es salir de la clínica. Por mi solito, empiezo a recuperarme con la ayuda de la quimio”, dijo Guaque en un video. También les agradeció a sus familiares, amigos, colegas por estar con él.

En especial, les agradeció a las personas que le han dejado mensajes en redes sociales: “Cada mensajito es un envío de energía para poder seguir adelante”.

“Quiero visitar al milagroso de Buga y a la Virgen de Guadalupe. Me encomiendo a muchos santos y a Dios”, concluyó.

