Diego Cadavid, uno de los más reconocidos actores del país y quien ha brillado con sus papeles en grandes producciones como El Cartel de los Sapos, La saga: negocio de familia y más recientemente en el remake de la telenovela Café, ha sufrido depresión durante años.



Durante una reciente entrevista con el programa La Red, Cadavid, de 43 años, habló abiertamente de esta condición que lo ha llevado a padecer crisis anímicas profundas e incluso a contemplar el suicidio.

Afirmó que el fallecimiento de su abuela, en el 2015, fue un detonante de este trastorno: “Tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir; no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo”, dijo. Y agregó que al verse y sentirse tan mal, entendió que era momento de prestarle atención a lo que le estaba pasando: “… verme tan abajo y tan cerca del suicidio y pensar en largarme de esto… dije ‘hey, aquí hay que pararle bolas a esto’”.



Al parecer, y según contó a La Red, en su niñez mostró rasgos de ansiedad y tenía la tendencia a ser perfeccionista, a asumir todo con gran responsabilidad a pesar de su corta edad: “Todo me tenía que quedar perfectamente hecho, si se me quedaba un libro o un lápiz yo me atacaba a llorar”, dijo.



Cadavid señaló que para hacer frente a los episodios de depresión profunda que enfrenta, ha tenido que buscar el apoyo de personas cercanas y que incluso su padre, que es psicólogo, ha intentando ayudarlo a manejar esta enfermedad.



“El suicidio –dijo el actor- es una posibilidad que nunca voy a dejar de contemplar”, y recordó el caso de su exnovia Lina Marulanda, famosa modelo y presentadora, quien se quitó la vida hace cerca de 12 años, tras años de luchar contra la depresión. De hecho, Cadavid confesó haber intentado suicidarse siendo muy joven, lo cual afectó profundamente a su familia.



El actor, muy consciente de su condición, pone a diario en práctica técnicas que le ayudan a manejar sus emociones; entre ellas mencionó el yoga y rituales de agradecimiento cotidianos.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

Es importante anotar que esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, incluso a los niños, y que es necesario estar atentos a la presencia y duración de los síntomas. Se trata de una enfermedad que requiere apoyo familiar y manejo profesional:



Entre los síntomas más recurrentes de depresión se cuentan los siguientes:



-Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces

-Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño

-Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso

-Cansancio y falta de energía

-Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa

-Dificultad para concentrarse

-Movimientos lentos o rápidos

-Inactividad y retraimiento de las actividades usuales

-Sentimientos de desesperanza o abandono

-Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio

-Cambios de comportamiento y en el rendimiento escolar

-Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz



De acuerdo con la Clínica Mayo, las personas con depresión suelen tener dificultades para superar con rapidez estos episodios, por eso conviene siempre buscar el apoyo de familiares y cercanos y la asesoría de un profesional en salud mental.

