En horas de la tarde de este viernes, 31 de marzo, el actor, fotógrafo y cantante Diego Cadavid se tomó sus redes sociales para hacer pública una queja en contra de la aerolínea Avianca, con la que al parecer tenía un vuelo que no pudo realizar.



“Ojo a la historia… compro dos vuelos en clase ejecutiva de Avianca, me quitan los cupos, me montan hasta el avión para buscarme silla levantando a la gente de sus sillas pagadas, ¡descarados! Al final nunca hubo silla”, y los tildó de ‘ladrones’.

El artista se encontraba en Cali, pues recién inició la gira de The Mills, banda en la que toca la batería. Allí habría tenido el inconveniente.

Fue tal la molestia que se declaró como ‘anti influencer’ y ha recopilado varios mensajes que denomina de ‘anti publicidad’ en espera de una solución.



“¿Sabías que en Avianca somos expertos en dañar maletas y no responder? Hazte un favor y no vueles con nosotros”, escribió.

Ojo a la historia… compro 2 vuelos en ejecutiva de @Avianca me quitan los cupos, me montan hasta el avión para buscarme silla levantando a la gente de sus sillas pagadas, descarados!

Al final nunca hubo silla. @Avianca LADRONES!! — Diego Cadavid (@CadavidDiego) March 31, 2023

La respuesta de la aerolínea

A pesar de que él y más personas han mencionado a la aerolínea la única respuesta emitida ha sido que se comunicarían con él. “Te escribimos por DM, Diego. Revisaremos lo sucedido con tu asiento. Una persona del equipo se comunicará contigo, confírmanos la hora para que te pueda llamar. Estaremos atentos a tu respuesta”, dice el tweet.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS