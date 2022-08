Diego Felipe Bertie Brignardello fue un actor peruano, conocido por su interpretación en la novela ‘Vale Todo’, quien falleció el pasado cinco de agosto de 2022 tras caer al suelo desde el piso 14 del edificio donde vivía en Lima.

El suceso sorprendió a su país natal y a sus fanáticos, quienes estaban pendientes de cada uno de los detalles que salieron sobre su fallecimiento, a tal punto que la familia del artista tuvo una propuesta por parte del Ministerio de Cultura de Perú sobre realizar una ceremonia de despedida en el Gran Teatro Nacional. Sin embargo, se negaron porque querían despedirlo de manera privada.

En una de las entrevistas que le realizaron algunos medios de comunicación peruanos a Daniella Bertie, la sobrina del artista, se confundió y dijo que el difunto no era su tío, sino su padre. La respuesta se convirtió en tendencia en internet, causando que los internautas la hayan acusado de querer llamar la atención y aprovecharse de la situación.



No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ explicó el malentendido, puesto que algunas personas tergiversaron sus palabras: “Ella es la sobrina, no es la hija. Cuando le preguntaban por su papá, pensó que se referían al hermano de Diego”.

La peruana ha sido víctima de innumerables ataques con insultos e inculpaciones en sus redes sociales. Por esta razón, decidió hablar por medio de sus historias de Instagram para pedirle a los haters que respeten el dolor y el luto que están pasando junto a su familia.



Aunque Daniella tomó un tiempo en el video para agradecer los mensajes de apoyo y respeto que recibió, también explicó que que el bullying y el abuso no debería estar permitido, incluso en una situación tan delicada como la que ella está viviendo.

“Quiero hacer un llamado a las personas que están detrás de una pantalla y que son capaces de escribir mensajes tan dolorosos y tan hirientes, sin saber lo importante que era mi tío Diego para nosotros, y cuál era la relación de nosotros con él”, aseveró.



Finalizó su anuncio con unas palabras para que los internautas detengan el acoso que está recibiendo: “Paren el odio, paren de estar compartiendo noticias falsas. Así como ustedes perdieron a un actor muy querido, nosotros perdimos a un familiar al que queríamos muchísimo y no saben el dolor que estamos pasando”.

Desde entonces, la sobrina del actor no se ha reportado en sus cuentas de internet, con el objetivo de continuar con el proceso de luto en el que se encuentra toda la familia de Diego Bertie.

