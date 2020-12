Así era el complejo entorno de Maradona, según su hermano menor

Hugo Maradona, hermano menor de ‘El Pelusa’ y quien reside en Italia, reveló cómo estaba viviendo el duelo tras el fallecimiento del astro argentino. También habló sobre Rocío Oliva, expareja del ‘10’ y el entorno en el que vivió Maradona en sus últimos días.



“La relación que yo tenía con mi hermano era muy estrecha. En mi dolor tengo que escuchar que hubo negligencia y descuido de mi hermano”, expresó Hugo en el programa argentino ‘Intrusos’.



Sin embargo, aseguró que al hablar con varios allegados del ‘D10S’, incluida Gianinna, una de las hijas de Diego, le confirmaban que todo se encontraba en orden.



(Además: Se defiende el médico de Maradona: 'No hubo un error').

“Muchos dicen que estaba en una casa precaria, no pienso que los que estaban alrededor de él tuviesen que elegir esa casa. La verdad yo no tenía información de dónde estaba”, agregó.



‘El Turco’, como también es conocido Hugo Maradona, manifestó que la última de sus preocupaciones es la repartición de bienes de su hermano.



“Si tiene cinco pesos, que lo repartan entre los hijos. No quiero ni un peso de él, quiero que lo recuerden como jugador, porque si no hubiera sido el mejor de todas las épocas no estaría hablando con ustedes”, expresó.



(Siga leyendo: La grave revelación sobre la salud de Maradona días antes de su

muerte).



En la entrevista también manifestó que aunque nunca fue cercano con Rocío Oliva, expareja de su hermano, desaprueba la manera en la que está actuando.

No quiero ni un peso de él, quiero que lo recuerden como jugador, FACEBOOK

TWITTER

“Conocí a Rocío hace tres años cuando fui a Países Bajos. Soy muy respetuoso con las parejas de todos. No puedo hacer un análisis porque no estuve en el día a día. Lo único que puedo decir es que no tuve mucho contacto. Pero no me gusta lo que está diciendo, hablando y haciendo”.



A lo que se refiere Hugo es unas declaraciones que dio Oliva al programa ‘Polémica en el bar’ en las que dijo que no pudo entrar al velorio porque Claudia Villafañe, exesposa del ‘10’, se lo había impedido. Asimismo, afirmó que a Diego “había que salvarlo del alcohol y otros problemas” y que había muerto “solo y triste”.

El hermano menor del ‘Pibe de oro’ lamentó no haber asistido al velorio, pues las fechas se establecieron antes de que él pudiera llegar a Argentina.



“Ya habíamos programado todo el viaje, lo que me molesta es no despedir a mi hermano. Primero, por respeto hacia mí y después hacia la gente, Diego merecía un velorio más extenso, la gente se quedó con sabor amargo, querían, por lo menos, mirarlo de lejos”, dijo.



(Le puede interesar: Expareja de Diego Armando Maradona contó cómo se repartirá la herencia).



En cuanto a su proceso de duelo afirmó que “es largo y cada día se me hace más difícil. No quiero entrar en polémicas, quiero que mi hermano descanse en paz”.



Tendencias EL TIEMPO