El extravagante anillo que habría heredado una hija de Diego Maradona

Mario Baudry, el abogado apoderado de Dieguito Fernando, hijo de Diego Maradona, aseguró que la que habría sido la joya más preciada del recordado futbolista está hoy en poder de la diseñadora Gianinna Maradona, una de las hijas del astro argentino.



Se trata de un anillo con brillantes que le regalaron al futbolista en Bielorrusia, en junio de 2018, cuando viajó para asumir el cargo de presidente del club Dinamo Brest. Maradona solía llevar ese anillo en el dedo anular de su mano derecha.

La joya, según algunas versiones, estaría avaluada en unos 300.000 dólares.



En entrevista con el programa argentino Fantino a la tarde, Baudry manifestó: "Tengo el chat de Monona (cocinera de Diego Maradona) diciéndome a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente de Diego Maradona) poniéndoselo en el auto a una de las hijas".



Acto seguido, le pidieron precisar a quién se refería y dijo: "Sí, a Gianinna".



Agregó que el anillo estaba en una caja de zapatos deportivos que, según versiones de cercanos, el fallecido futbolista conservó debajo de su cama durante sus últimos días con vida.



El abogado aclaró que la misma Gianinna les confirmó que ella tiene el anillo y que incluso "ofreció abrirla (la caja) la semana pasada". Sin embargo, dijo, "como no era un tema importante, decidimos que no se haga ahora".



Horas después, Gianinna Maradona, muy molesta, se pronunció al respecto, negando esa versión. "Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES", escribió en su cuenta de Twitter.



Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, apoderado del futbolista hasta el día de su fallecimiento, recientemente también dio detalles de la caja en cuestión.



Aseguró que, en efecto, esta contenía las pertenencias "más íntimas y preciadas" de Maradona y que le fue entregada a "un familiar", sin mencionar nombres.



Medios argentinos han dicho que en la caja, además del extravagante anillo, se encontrarían también varios relojes de la marca Hublot, la billetera del futbolista y unas cadenas de oro.



Estos y otros objetos conforman la larga lista de bienes que entran en el juicio por sucesión.

