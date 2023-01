Encontrarse con una de sus celebridades favoritas es quizá uno de los sueños más anhelados por millones de personas. Si bien es algo que es muy poco probable que suceda, un trabajador mexicano dice toparse muy frecuentemente con personalidades del mundo del entretenimiento casi que a diario.



(Siga leyendo: Nórida Rodríguez a Toto Vega: 'Tu ausencia me hace desear no estar aquí').

Esto debido a que su oficina queda enfrente a Ojo de Agua, uno de los restaurantes más prestigiosos de Ciudad de México, y al que suelen acudir actores, creadores de contenido, músicos, deportistas, presentadores etc.

Luisito comunica y su novia, Arianna Tenorio, frecuentan el comercio. Foto: IG: @luisitocomunica

En su cuenta personal de TikTok, muestra como por la ventana puede ver que famosos se encuentran desayunando o almorzando en el reconocido comercio. Es más, durante uno de sus múltiples videos logró captar a Luisito Comunica y a su novia Arianna Tenorio mientras esperan por su comida.



A ellos se suman Carlos Bello, conocido empresario, Yordi Rosado, productor y actor, y Vladk Ruso, un popular tiktoker de Bielorrusia.



El video ya cuenta con algo más de 3,1 millones de reproducciones en la plataforma, 310 mil “Me gusta” y cerca de 1.300 comentarios de internautas, quienes se mostraron sorprendidos por la gran cantidad de celebridades que frecuentan el lugar.



“Que ganas de encontrarme a Yordi, si se ve que es muy chido”, “yo me la tomo pero con Arisita esta, está bellísima”; “Como se llama ese lugar”, “No hagan eso por favor, me ha tocado ver famosos en la playa pero evito molestarlos” y “Yo quiero una foto con Luisito “, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



