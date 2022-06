Diana Quijano es una actriz y presentadora peruana reconocida por su participación en telenovelas como ‘Victoria’ (2007), ‘Prisionera’ (2004), ‘La revancha’ (2000) y ‘Gata salvaje’ (2002).



Aunque ella ha seguido ejerciendo su profesión en distintas producciones, su personaje más recordado ha sido el de ‘Camila Matiz’, en ‘Victoria’. En esta novela, una mujer madura, interpretada por Victoria Ruffo, se enamora de un hombre 20 años menor y batalla porque su relación sea aceptada por la sociedad.

En simultáneo, ‘Camila’ descubre que tiene cáncer de seno, una enfermedad que pone en riesgo la salud de su personaje. Haciendo referencia a esto, Diana Quijano le reveló a sus seguidores que ella estaba padeciendo de la misma enfermedad y que no contaba con los recursos para pagar su tratamiento.



“En la serie a ‘Camila’ le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama ‘Filiberto’. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo”, dice Quijano en el clip compartido en su cuenta de Instagram.

Varias celebridades le han mandado mensajes de apoyo en sus redes sociales. Foto: Instagram: @dianaquijanooficial

Luego de recordar algunos papeles de su repertorio, la artista afirma que no quiere que este cáncer se quede en su cuerpo, por lo que va a “hacer lo que sea para que este se vaya”. Es con este corto video con el que la mujer de 60 años solicita ayuda a sus seguidores para pagar los gastos que requiere la intervención quirúrgica que necesita para extirpar un tumor cancerígeno en su seno derecho.



De acuerdo con su publicación, Quijano no cuenta con seguro de salud ni con los recursos económicos suficientes, pues su trabajo se vio muy afectado por la pandemia.

Por tal motivo, Erika Schaefer, exseñorita Perú y empresaria, junto a la Fundación de Reinas del Perú han decidido recoger fondos para financiar los gastos de la operación.



Quienes quieran colaborar con la causa podrán donar a las cuentas de PayPal, del Banco Regional de Estados Unidos y de Western Union a nombre de Diana Quijano.

[ATENCIÓN] #RuffoPower es momento de mostrar toda nuestro amor y solidaridad, devolver un poquito de todo lo que nos dan ellas a través de la pantalla. Apoyemos TOD@S a @DianaQuijanoV nuestra inolvidable #CamilaMatiz ¡Difundan y ayuden con lo que puedan!🫶🏻❤️ ¡Estamos Contigo! pic.twitter.com/BnOcf6nGbX — VickyRuffoWebOFicial (@VickyRuffoWeb) June 24, 2022

La publicación se volvió viral rápidamente y ya cuenta con más de 12.000 reproducciones, además de comentarios de ánimo de algunos de sus compañeros como las actrices Victoria Ruffo, Verónica Montes, Carmen Aub y Lilo de la Vega.

