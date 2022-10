Como lo detalló EL TIEMPO, la futbolista Diana Celis González demandó a su exnovia Daneidy Barreras Rojas, la empresaria e influenciadora conocida como ‘Epa Colombia’, en busca de que un juez reconozca la unión marital de hecho que, según dice, existió durante el vínculo que mantuvieron.

Ambas derrochaban amor en redes sociales. Incluso, los internautas aplaudían la relación y esperaban atentos cuándo irían al altar, pues la empresaria de productos capilares le había propuesto matrimonio y constantemente la consentía con ostentosos detalles. Pero las acusaciones de infidelidad opacaron su felicidad hasta que cada una emprendió caminos distintos.



Celis, anterior jugadora del Santa Fe, tiene como objetivo que se declare la unión marital por el tiempo de convivencia, lo que podría dar paso a la conformación de una sociedad patrimonial, bajo la cual los bienes que adquirieron en medio de su noviazgo sean repartidos conforme lo indique la ley.

“Puede existir un interés económico al querer declarar una unión marital de hecho luego de que las personas se separan, porque lo que se haya conseguido durante el tiempo que haya durado la relación puede tener alguna vinculación. Toca mirar el tipo de bienes, cómo se adquirieron, por qué se adquieren y demás”, le explicó a este diario el abogado Ramiro Cubillos.

‘Tú me fallaste’

Tras la información publicada por EL TIEMPO, Celis y Barrera se han pronunciado y, de nuevo, han lanzado acusaciones sobre lo que realmente sucedió en la relación.



“Yo siempre trato de ser sincera, (…) de amar y de acompañar a quien está conmigo”, comentó la futbolista mediante sus redes sociales en un mensaje extenso y reflexivo para despejar las dudas de sus seguidores.

Diana Celis y Epa Colombia

“He dejado sueños, proyectos, que he tenido en mi vida, por vivir la vida de los demás. He estado en las buenas y en las malas. He estado en problemas durísimos con el TransMilenio”, añadió y soltó un par de risas.



Al parecer, hizo referencia al inconveniente judicial que le valió a ‘Epa Colombia’ una condena a 63 meses y 15 días de cárcel por los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas por daños a una estación del sistema en el marco de unas manifestaciones sociales.

Palabras seguidas, rechazó a quienes insinúan que el noviazgo tenía otros intereses: “Cuando supe que ella (‘Epa’) estaba con otra persona, no abandoné a nadie. A las personas cuando están en malas no se abandonan. Y más cuando el amor que yo sentí era real. Aún la amo, porque siempre le deseo lo mejor y espero que esté bien”.



Sin embargo, sí le envió un fuerte mensaje a su excompañera sentimental para que no realice declaraciones impertinentes: “Pregúntese, ¿qué quiere? Trabaje para que lo hagan, pero no haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvimos tanto tiempo a su lado. Crecimos juntas, no solamente usted”.

La deportista, nacida en el Tolima, agradeció porque le ha ido bien en sus proyectos profesionales y lo justificó en su actuar correcto, pese a las recriminaciones de otras personas.



“Sé que no hice cosas malas con ella, siempre me comporté de la mejor manera. Independientemente de todo lo que ella (‘Epa’) me haya hecho, nunca voy a hablar mal, así quiera ponerme en el piso con mentiras para que la acepten en la sociedad con su nueva pareja”, sentenció.

Ambas tuvieron una relación de seis años.

La mujer enfatizó en que durante el noviazgo ambas crecieron y trabajaron juntas, pero hubo un quiebre: “Tú me fallaste. Respeta a la mujer que te entregó todo durante seis años. (…) Aguanté muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenías dinero y después cuando lo tuviste”.

“Haz las cosas bien y no dañes a nadie”, concluyó.

¿Qué ha dicho ‘Epa Colombia’ sobre la demanda?

La empresaria de ‘keratinas’ respondió en redes a un seguidor que le preguntó por qué se separó de Celis: “Ella estaba saliendo con alguien de Santa Fe, yo no me podía quedar esperando. Yo también tuve que buscar lo mío, querida”.



De acuerdo con lo explicado por ‘Epa’, su ex la demandó “para quitarme lo que me correspondía”.

Epa Colombia y Diana Celis.

“Los abogados de ella querían quitarme el 50 % y me colocaron una demanda. Yo dije que conciliáramos para ver qué quería y qué le podía dar. Ella se quedó con el apartamento del Olaya, del Bochica, la casa del Restrepo que valió un montón dinero, la suma de 500 millones de pesos, las dos motos y el carro. Creo que yo obré super bien”, detalló.

Además, aseguró que su ex no la apoyó a emprender, pues estaba concentrada en el fútbol. “A mí me tocaba enfrentarme con muchas entidades y personas. Soy trabajadora, soy fuerte”, finalizó.



El caso avanza ante el juzgado 029 de familia en Bogotá que definirá a cuál de las partes le da la razón y, si es el caso, cómo se trataría una eventual repartición de bienes.

