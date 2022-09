Diana Celis es una reconocida deportista que hizo parte de la Liga Femenina de Fútbol colombiano. La joven alcanzó mayor fama luego de que sostuviera una larga relación con la influencer ‘Epa Colombia’.



La pareja terminó su noviazgo a inicios de año, en medio de polémicas por supuestas infidelidades y discusiones personales. Incluso se dijo que la bogotana solo había usado a la creadora de contenido por su popularidad.



Todos estos rumores fueron silenciados por las protagonistas y Celis aseguró que tras la ruptura le devolvió a ‘Epa’ los costosos regalos. Meses después, Daneidy Barrera reveló que tenía un romance con Karol Samantha.



Aunque aún no está claro si la pareja está en buenos términos, Celis mantiene las fotos con su exnovia en su cuenta de Instagram. Por esta razón, muchos aseguran que estaría pasando por un duelo amoroso.



Hace unas semanas, la jugadora de Santa Fe anunció que se iría a vivir a Chile durante un tiempo. En redes sociales, publicó un mensaje de despedida y le mostró a sus seguidores cómo sería su nueva vida.



La pareja sostuvo una larga relación. Foto: Instagram @diana.celis5/ @epa_colombia

Vivir en Chile

La mujer se habría ido del país en los primeros días del mes de agosto. Los fanáticos de la jugadora la escucharon enviar un discurso de despedida a su ciudad y a sus familiares.



A pesar de que ya ha pasado un mes desde su viaje, todo parece indicar que Celis siente nostalgia por Colombia. En su cuenta de Instagram reveló la razón por la que ha estado viviendo en otro país.



“Hay muchas personas que me preguntan qué porqué estoy perdida. Y estoy perdida porque ando entrenando juiciosa. Estoy entrenando con un equipo de aquí donde estoy viviendo ahora que es en Chile”, manifestó.



La mujer explicó que esta nueva aventura en su vida se trata de “arriesgar a ganar o perder todo”. Celis estaría buscando elevar sus capacidades con el balón y mejorar su carrera futbolística.



“Me he sentido bien y al mismo tiempo como extraña, pues esto no lo había vivido nunca, como de irme a irme a jugar a otro país, como estar así. Uno extraña muchas cosas de su país, extraña su familia, yo extraño a mis perros, es raro”, concluyó la jugadora.

