Novia de Epa Colombia sufrió fuerte lesión durante partido de Santa Fe

Siguen ocurriéndole tragedias a la influenciadora Daneidy Barrera Rojas - conocida como 'Epa Colombia' en redes sociales - así como a sus personas más allegadas.



Después de que el padre de la empresaria de keratinas saliera herido tras un intento de atraco que fue frustrado en el suroccidente de Bogotá, ahora se supo que su novia, la futbolista de Independiente Santa Fe Diana Celis, sufrió una lesión durante un partido de la Liga Femenina.



La futbolista jugó como titular del equipo rojo en el encuentro ante Atlético Nacional; sin embargo, no pudo terminar el partido debido a que tres minutos antes de que finalizara tuvo una fuerte caída que le afectó su brazo derecho.



Celis quiso detener a una de las futbolistas 'verdolagas' que llevaba el balón, quien terminó cayéndose en medio de la cancha; sin embargo, la novia de la creadora de contenido se enredó con sus piernas y terminó también en el suelo, recibiendo un fuerte impacto en su brazo derecho.



Que fea lesión de Diana Celis, pronta recuperación a una de las mejores jugadoras de las #Leonas #FuerzaCelis pic.twitter.com/gMlqxPkQZD — FuriaCardenal (@FuriaCardenal48) September 1, 2021

De acuerdo a lo que informó el periodista Theo González, de 'ESPN', Santa Fe indicó que el diagnostico preliminar señala que Celis tuvo una luxación del codo derecho. A pesar de la baja que sufrió el equipo de las 'leonas', el partido finalizó 1-0 a favor.



La mala noticia es que la 'leona' no podría disputar el juego de vuelta contra Atlético Nacional, el cual es clave ya que el definiría la clasificación del club rojo femenino.



¿Qué dijo Diana Celis sobre la condena de Epa Colombia?

El pasado 12 de agosto, horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la condena contra Epa Colombia, Celis abrió un espacio en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hicieran preguntas. Muchas de ellas fueron sobre su relación con la influenciadora.



En una de las preguntas, un seguidor le cuestionó el por qué no salían juntas en más publicaciones a través de redes sociales. “Siempre estoy con ella, pero casi no nos grabamos; cuando no estoy en concentraciones o en entrenamientos, obviamente. De resto, siempre trato de acompañarla en todo lo de la empresa y estarla apoyando”, respondió Celis.



Más tarde ese día, poco tiempo después de que se conociera la noticia sobre la condena, Celis subió una historia enviándole un mensaje a su pareja.



“Nosotras, más fuerte que nunca. Te amo, amor mío”, escribió la futbolista sobre un corto video en el que enfocaba sus guayos y etiquetaba la cuenta de la empresaria.



