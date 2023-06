Aunque la futbolista Diana Celis no hace mención alguna a la influencer, tal parece ser que ha lanzado una fuerte indirecta y ha decidido pronunciarse con un contundente mensaje, antes las recientes declaraciones que realizó Daneidy Barrera sobre ella.

La empresaria volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que en una entrevista dada al programa de entretenimiento 'Lo sé Todo', asegurara que nunca estuvo enamorada de su expareja, la futbolista Diana Celis.

Dicho vínculo amoroso se ha considerado una de las relaciones más mediáticas de la farándula nacional. La empresaria de keratinas, quien sostuvo un noviazgo con la futbolista por alrededor de seis años, anunció su ruptura en febrero de 2022.

En la entrevista, la influencer indicó que aparte de nunca haber sentido amor verdadero por la deportista, realmente todo el tiempo estuvo enamorada de Karol Samantha, su actual pareja.



Sin embargo, también se mostró convencida de que su exnovia estaba a su lado por interés económico. 'Epa Colombia', expresó que fue la futbolista quién se encargó de quitarle una gran cantidad de bienes, razón por la que ahora está trabajando más que nunca para poder recuperar su estatus.

“Hay cosas que uno se da cuenta cuando sale adelante y tiene dinero, quiénes son las personas que están contigo, por lo que tú tienes y por lo que tú eres y una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la Dian, con la Superintendencia, con lavados de activos y te hace la maldad”, indicó la influencer.

Ante estas polémicas declaraciones, tal parece ser que Diana Celis decidió pronunciarse en las redes sociales, compartiendo en una publicación un fuerte mensaje sobre las personas 'venenosas'.

“Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón. Son tan falta de amor que solo dañan a los demás con calumnias”, expresó la deportista en un carrusel de imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque la publicación no hace ninguna mención a 'Epa Colombia', algunos internautas no dudaron en especular que se trataba de una gran indirecta para la influencer y apoyaron también la postura de Diana Celis.

"Si Epa no tiene más temita que hablar, tiene que llamar la atención hablando de un pasado que ya no existe, que supere ya pues","Cuando una persona habla mal de alguien. Está hablando más mal de si misma qué de la otra persona.", "Tu no tienes ex, tienes es un testimonio de cómo Dios te saco del valle de las sombras. Diosito nos libre de una ex como la Epa", son algunos de los comentarios que dejaron algunos usuarios de la red social.

"Epa Colombia sí ha lavado dinero", asegura examiga de la empresaria



