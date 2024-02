¿Diana Celis envió otra indirecta a 'Epa Colombia'? El mensaje que encendió las redes

La futbolista profesional Diana Celis y la ‘influencer’ Epa Colombia sostuvieron una relación amorosa por más de seis años, la cual llegó a su fin a principios del 2022. Sin embargo, su ruptura ha acaparado la atención de muchos de sus seguidores, puesto que suelen enviarse indirectas de manera constante.



Las dos mujeres aprovechan cualquier oportunidad para hacer algunos señalamientos acerca de lo que vivieron, lo que perdonaron, acordaron y todo aquello que fue negativo dentro de sus años de convivencia.

La posible indirecta de Diana Celis a Epa Colombia



Recientemente, la deportista publicó una historia de Instagram en la que se le veía practicando con una pelota de fútbol y dejó el siguiente mensaje: “Gracias a mi silencio, tu relación ‘estable’ sigue siendo estable”. Muchos internautas aseguran que es una crítica dirigida a la creadora de contenido.



Algunos comentarios sugieren que esos mensajes se deben a que aún no ha superado la ruptura: “Yo pensaba que mi ex era el único que no me superaba”, “Cansona, mor”, “La llaman la Anuel colombiana”, “Yo creía que mi ex era cansón, pero esto es otro nivel” y “No le dañe el 14 de febrero a la Epa”.



Mientras que otros intentan descubrir qué fue lo que quiso decir la delantera de la Selección Colombia: “¿Será que la Epa le pega sus llamadas a Diana? Casos se han visto” y “Nadie sabe si en realidad es la Epa que no supera y anda gateando”.



Cabe aclarar que actualmente Epa Colombiana sostiene una relación con Karol Samantha, a quien conoció desde que estaba en el colegio. En diversas ocasiones ha señalado que fue una de sus mejores amigas en su época estudiantil.

Epa Colombia está feliz con su embarazo, por eso compartió el crecimiento de su pancita en sus 5 meses, además, reiteró que su pequeña se llamará Daphne y la espera con ansias

En septiembre del 2023, la ‘influencer’ dio a conocer a sus seguidores una gran noticia por medio de un ‘reel’ de Instagram, en el que dejaba ver todo el proceso que tuvo que realizar para quedar embarazada.



Según sus publicaciones, está esperando a una niña y ya está teniendo varios de síntomas naturales del embarazo. La también empresaria, piensa cuidar de su pequeña junto a su actual novia para crear su propia familia.

'Epa Colombia sí ha lavado dinero', asegura examiga de la empresaria

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO