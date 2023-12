Diana Celis le envió una indirecta a 'Epa Colombia': 'Fue desagradecida y manipuladora'

La pareja que confirmó Diana Celis y 'Epa Colombia' por muchos años fue la favorita de varios colombianos, pues eran muy amorosas y cómplices. Sin embargo, en febrero de 2022 anunciaron su ruptura, y durante este tiempo se han generado varias polémicas por la división de las cosas que construyeron durante la relación.Aunque parecía que todo ya se había superado, la exjugadora del Independiente Santa Fe recientemente se volvió a referir al tema.

En sus historias de Instagram, Celis realizó una dinámica de preguntas y respuestas, y uno de sus seguidores aprovechó para cuestionarla sobre a las oportunidades que desaprovechó para jugar en el extranjero.



Ante este interrogante, la futbolista reveló que sí había dejado pasar varias propuestas, algo que le causa un profundo arrepentimiento en estos momentos, pues su carrera deportiva podría haber mejorado bastante.



Pero lo que llamo más atención es que esta decisión estuvo relaciona con una persona que fue muy cercana a ella, que al parecer puede ser 'Epa Colombia', pues estuvieron juntas más de seis años.

"Lo más triste es que pienso que no valió la pena, porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que hice por ella", escribió.



La historia de la futbolista también ha sido compartida por varias cuentas de entretenimiento en Instagram y ahí varios internautas le han aconsejado a Celis que deje el resentimiento por su expareja.



"Pero si le quitó buena plata a la Epa, acá tenía buena vida... Si no se fue es por qué también ella lo decidió"; "Enseñanza: no dejen de cumplir sus sueños por complacer a otros. Fin"; "Ninguna de las 2 se superan, punto"; "Una de aquí necesita terapia", escribieron los internautas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

