Diana Ángel sigue llorando tras la salida de ‘Culotauro’ de ‘La casa de los famosos’

ulotauro’, uno de los participantes que más reacciones generaba en las redes sociales salió de ‘La casa de los famosos’, y quienes eran más cercanos a él no dudaron en demostrar su tristeza una vez se enteraron de la noticia. ‘C’, uno de los participantes que más reacciones generaba en las redes sociales salió de ‘’, y quienes eran más cercanos a él no dudaron en demostrar su tristeza una vez se enteraron de la noticia.

Diana Ángel y Alfredo ‘Redes’ no pudieron contener las lágrimas al ver que la última celebridad que el público salvó el 31 de marzo fue Sandra Muñoz y no Camilo Díaz.

Aunque en los últimos días de estadía del comediante en el ‘reality’, se vio que él y la actriz se alejaron un poco, ella no dudó en escribirle y dedicarle una canción en la que le demostró todo su amor.

Sobre dicha canción, ‘Culotauro’ dijo en una entrevista: “Jamás en la vida me habían hecho una canción, y cuando la vi cantar supe que estaba contemplando un regalo muy importante, la verdad no me la creía”.

Diana Ángel sigue llorando tras eliminación de ‘Culotauro’

Mientras el humorista está en el mundo real ofreciendo entrevistas y recuperando sus actividades cotidianas, dentro de ‘La casa de los famosos’, se ha visto que días después de la eliminación del joven, Diana Ángel sigue llorando por su partida.

En un video compartido en el perfil de Instagram del programa del ‘Canal RCN’, se ve a la actriz, de 48 años, llorar y lamentar que ‘Culotauro’ se haya ido.

Allí mismo, se aprecia que Miguel Melfi la abraza, la apoya y le brinda unas palabras de consuelo sobre las posibles nuevas y buenas oportunidades que el comediante podría estar asumiendo gracias a su paso por el ‘reality’.

Cabe mencionar que, esta relación ha sido criticada por varios televidentes, pues en varias publicaciones de X que acompañan del numeral #LaCasadeLosFamososCol, se especula que el hombre no llegó a sentir cariño o amor por Diana, así como el que ella le demostraba constantemente.

