Diana Ángel revela qué hubo detrás de su salida de 'Mujeres a la Plancha'

‘Mujeres a la plancha’ es un show musical que lleva años entreteniendo al público que gusta de la música romántica de los setenta y ochenta.



Varias artistas han hecho parte de este show que se caracteriza por tener en tarima a cuatro o cinco artistas femeninas que cuentan con el gran talento de cantar.



Ya son siete años de éxito en los cuales han hecho parte artistas como Diana Hoyos, Adriana Botina, Verónica Orozco y Diana Ángel.



Lastimosamente, esta última artista declaró, hace pocos días, que no continuaría haciendo parte de ‘Mujeres a la plancha’.

Esta declaración se presentó durante el magacín matutino ‘Buen Día, Colombia’, en el cual con tristeza aceptó que ya no seguiría en el proyecto y que esto la tomó por sorpresa.



Ángel manifestó que por el éxito del show esperaba un contrato a largo plazo, pero esto no fue lo que ocurrió.



Los encargados de la parte contractual del proyecto no entregaron la información que se requiere para que una persona se encuentre tranquila con respecto a su inclusión en el mismo, por lo que ella decidió ‘dar un paso al costado’ y retirarse.



Más adelante, los encargados del proyecto se comunicaron con ella, pero expresa que fue demasiado tarde para continuar.

Diana Ángel siempre tuvo palabras de admiración hacia el espectáculo al cual catalogó como “un viaje de éxito”, que la llevó a ella y a sus compañeras de tarima por muchos lugares del país e incluso a hacer parte de reconocidos shows como por ejemplo haber sido grupo telonero del concierto de Christian Nodal en Bogotá.



A pesar de esto, la cantante sintió que la fueron “haciendo a un lado”, hasta que finalmente no tuvo más alternativa que no seguir en el grupo. Resaltó que quienes continúan en el proyecto son mujeres talentosas y que con la mayoría de ellas tuvo la oportunidad de compartir escenario.



Luego de la salida de Ángel, el elenco de ‘Mujeres a la plancha’ está conformado por Laura Mayolo, Laura de León, Mariana Gómez, Alisson Joan y Shaira.



Las nuevas cantantes del show son: Alisson Joan quien es una joven actriz que participó en la telenovela 'Romina Poderosa' con su personaje de 'Nayibe' y quien también se destaca en el mundo musical.



Y, Shaira, quien se dio a conocer como participante en el 'Factor XS', cuando apenas era una niña de nueve años, pero que ahora siendo una talentosa mujer de 20 años, hará parte de este show de música de 'plancha'.



El show promete seguir brindando el mejor espectáculo de canciones de artistas como Alejandra Guzmán, Yuri, Rocío Durcal, entre otras.

Maía: La experiencia de ser parte de "Mujeres a la plancha"

