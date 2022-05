La actriz bogotana Diana Ángel compartió en redes sociales su única manera de inmortalizar a Ofelia, la perrita que la acompañó por 15 años.

En una publicación donde compartió la imagen de un corazón inmortalizado que dijo era “literalmente de Ofelia”, Ángel explicó que cuando murió su mascota, ella recordó una conversación que había tenido con Leonardo Carreño, artista plástico colombiano y amigo, en la cual él le había ofrecido hacerle taxidermia -técnica para disecar animales- a su mascota cuando muriera.



Ella aseguró que esta era la única manera en la que se sentía segura de despedir a su mascota: “Las opciones de cremación, entierro y demás, en donde no sé si las cenizas son las de ella o no, o en dónde la enterrarían, o si el árbol que sembrarían era el adecuado, o si lo vería algún día, no me dieron tanta confianza”.

Además, también comentó que los precios para los servicios de funeraria caninos que averiguó iban desde los 200 mil pesos colombianos hasta los 2 millones.



Para la actriz, saber que alguien apreciaría a su mascota de una manera “diferente, extraña, pero artística” le causó la paz que las otras opciones no lo hacían. “Tal vez su corazón sea una pieza de arte que luego tendré en mis manos inmortalizada”, añadió.



Ángel, de 46 años, se despidió de Ofelia, una perra raza yorkie, con mucho amor: “Tu alma ya voló a encontrarse con tu compañero Maiky y con mi padre que tanto te quería y que siempre contigo en sus piernas leía el periódico y tomaba un café”.

Además, le agradeció también a Carreño por su arte: “Ahora (el corazón) está inmortalizado por un artista colombiano al que admiro y amo ahora más que siempre”.



Sus seguidores y algunos compañeros de trabajo han reaccionado a la publicación también despidiéndose de la mascota y de manera muy respetuosa mandando mucha fuerza a la actriz de telenovelas como 'Todos quieren con Marilyn', 'La hija del mariachi' y 'Metástasis'.

