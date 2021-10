Día sin IVA: descuentos de mentiras y los divertidos memes de la jornada

- Por fin me voy a comprar ese televisor qué tanto quería, en el día sin IVA 🤩

- Lo bueno es que es On Line y me evito la fila 😃



- Buenos días. Su turno de espera On Line es el número 9,998,383,750,000

-Gracias por comprar en nuestras tiendas 🤭 pic.twitter.com/0lpLnsWhbt