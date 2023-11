Día Mundial sin Alcohol: ¿cómo lidiar con la presión social si es abstemio?

En 1983, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) estableció que cada 15 de noviembre el mundo conmemorará el Día Mundial sin Alcohol, con el fin de crear conciencia en la población sobre el uso y consumo excesivo del licor y sus problemas en la salud.



No es un secreto que su ingesta se ha normalizado de tal manera, que es muy frecuente ver en las reuniones tanto de amigos como familiares, e incluso en las mismas comidas, se tome este tipo de bebidas.

En ese sentido, a veces se torna una supuesta rareza que haya personas que simplemente decidan abstenerse de beber alcohol en cualquier circunstancia, ya sea por salud o porque simplemente no les gusta.



"El alcohol es una sustancia que está muy aceptada social y culturalmente, por lo que el consumo es más frecuente y familiarizado”, señala María Catalina Sánchez Martínez, profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en un comunicado de la misma institución.



Esto ha hecho que quienes se niegan a consumirlo frecuentemente, en distintas ocasiones se vean en la penosa e incómoda situación de tener que explicar porqué no consumen bebidas alcohólicas. Además de someterse a juicios y presiones en las que pueden ser obligados a ingerir licor.

@extreemelyyyy Mis “amigas” me criticaban por no hacer lo que ellas hacian. JAMAS hagan cosas por presión social, no lo vale ♬ Aesthetic - Tollan Kim

Si ha atravesado por alguna situación similar o simplemente está en un proceso médico en el que desea dejar de consumir este tipo de bebidas, pero su entorno gira alrededor de ello, estos son algunos consejos que puede tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una presión social, de acuerdo con la sección de psicología de la 'Universidad Panamericana' de México.

Ser el conductor elegido

Según la institución, si desea salir a un evento social con sus amigos a pasar un rato ameno, pero es abstemio o simplemente no desea beber, para evitar una posible presión de parte de su grupo social, puede asumir el rol de conductor elegido.



Con ello no tiene excusa, se cuida a sí mismo sin recibir juicios de valor y comentarios al respecto, al tiempo que está pendiente y se responsabiliza de los suyos durante la velada o la fiesta que suele finalizar en las madrugadas.



En la actualidad, tener a alguien que asuma esta tarea es entendible, además de no recibir cuestionamientos, pues la obligación ante el volante en sano juicio ha sido una de las grandes campañas y leyes que organizaciones, tanto estatales como ONGS alrededor del mundo, se han encargado de ayudar a incentivar y sensibilizar a las personas sobre su vida y la de los demás en carretera.

Consuma bebidas sin alcohol

En la actualidad, varios bares y lugares de comida ofrecen cócteles y bebidas que no contienen licor, lo que podría ayudarle a evitar los distintos cuestionamientos sobre porqué no está tomando, así como a disfrutar de la velada.



Un gran recurso si se tiene en cuenta que también puede pasar desapercibido, mientras degusta una bebida refrescante que acompañe sus reuniones.

Un no de manera amable siempre será válido

De acuerdo con la Universidad, es fundamental que si está empezando a abstenerse del alcohol, aprenda a decir que no desde la amabilidad e incluso desde el humor, ya que esto aleja cualquier tipo de roce, además de hacerle entender de mejor manera a sus compañeros de juerga que no desea entrar en ese 'mood'



Bien sea por salud, porque su sabor y pinta no le atraen u otra explicación, siempre debe válido su deseo y sus intereses propios por encima de los del resto en cuanto a se trate de su cuerpo y su salud.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

