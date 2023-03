Cada 21 de marzo, desde 2011 y por designación de la Asamblea General de la ONU, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Así se busca generar conciencia sobre la dignidad, el aprecio y la contribución al mundo de las personas con discapacidad intelectual.



"Asimismo, se quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones", dice la página oficial de esta organización.

Una de esas historias de vida que han resaltado en este día es la de Jessica Bermúdez, una joven de 28 años para quien el síndrome de Down no es un impedimento. Por el contrario, sueña en grande:



"Mi sueño es ser una presentadora de farándula y ser reconocida por muchas personas; ser una gran estrella".



Jessica trabaja por ello a diario, en compañía de su madre Adriana: la persona con la que vive, quien ha depositado su confianza en ella y quien además la ha inscrito en distintas clases para fortalecer sus habilidades comunicativas.



"En este proceso es primordial contar con un proceso de atención temprana e inclusión desde la primera infancia y a lo largo de la vida en articulación con los distintos actores enfocado a promover su desarrollo, aprendizaje y participación plena en la sociedad", explica en un comunicado Diana Moreno, administradora del programa Enlaces de Compensar, que se enfoca en desarrollar las habilidades motrices de los niños con discapacidad cognitiva.

Actualmente tiene 28 años. Foto: Cortesía.

"Ella es un ejemplo de demostración de que sí se puede hacer todo. Las personas creen que la población con discapacidad intelectual necesita apoyo de nosotros y la realidad es que ellos terminan siendo nuestro apoyo", explica la señora Adriana Rojas.

