Día del sueño: ¿cuántas horas debe dormir y a qué riesgos se enfrenta si no lo hace?

Al igual que estar activo al menos 30 minutos diarios, mantener una buena alimentación y manejar los niveles de estrés, el descanso es parte primordial para mantener una buena salud.

Cuando una persona no puede dormir seguido, por las diversas alteraciones del sueño durante la noche, es posible que durante el día experimente fatiga, somnolencia y debilidad, condiciones que pueden afectar su calidad de vida.

El sueño tiene una función biológica primordial, puesto que el descanso nocturno otorga beneficios para la salud como la prevención de diversas enfermedades.

Existen evidencias científicas que lo determinan y también se señala que quienes no tienen un descanso de calidad pueden acarrear problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo, riesgo de obesidad, de diabetes y hasta debilitamiento del sistema inmune.

Uno de los trastornos más frecuentes, de acuerdo con la Clínica Mayo es la apnea del sueño, la cual se presenta con ronquidos fuertes y jadear al respirar mientras se duerme.

Según la OMS, el 40 por ciento de la población en el mundo tiene inconvenientes para dormir.

Así mismo, la apnea del sueño puede afectar la oxigenación de la sangre la frecuencia cardiaca, la presión arterial y en casos más graves los niveles de dióxido de carbono en la sangre.

Por las pausas respiratorias, el cerebro se despierta constantemente por lo que se ve afectada la calidad del sueño, además de que no solo lo sufre quien lo padece sino quien duerma con esta persona.

Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, se puede determinar si se tiene una deficiencia del sueño cuando experimenta quedarse dormido en situaciones como:

Conducir un automóvil durante una hora sin detenerse.

Cuando está sentado leyendo o mirando la televisión.

Está sentado hablando con alguien.

Está sentado en un lugar público que permanece en silencio.

El sueño es esencial para que el cerebro funcione de manera eficiente, puesto que mientras duerme, él se prepara para tomar acción el día siguiente y formar nuevos espacios para recibir y almacenar información.

También es importante saber que el sueño que es más reparador es el nocturno, porque mejora el aprendizaje, la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y manejar emociones.

Otros de los beneficios del sueño que menciona el portal son:

Puede ayudar a mantener un equilibrio saludable entre las hormonas que le hacen sentir hambre, la grelina o la de la saciedad -leptina-. Cuando no se tiene un sueño reparador, la grelina aumenta y la leptina disminuye, lo que ocasiona que se tenga más apetito.

En niños y adolescentes, el dormir bien promueve el crecimiento y el desarrollo.

Fortalece el sistema inmune. Cuando no se tiene una buena calidad de sueño, la defensa natural del cuerpo puede no responder adecuadamente y no combatir ciertos tipos de infecciones.

Cuando existen días continuos en los que se tengan una pérdida de uno o dos horas de sueño, el desempeño puede caer al nivel de una persona que no ha descansado en absoluto durante una o dos noche.

Es por eso que se recomienda dormir de siete a nueve horas y para lograrlo y tener una buena calidad de sueño se opte por dejar de ver pantallas de celulares, computadores y televisores al menos media hora antes de dormir, comer temprano para no afectar la digestión, eliminar ruidos, no tomar cafeína al menos seis horas antes de acostarse y no utilizar la cama para trabajar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

