Por qué se celebra el Día del padre y cómo festejarlo

En Colombia la celebración del Día del Padre se realiza el tercer domingo del mes de junio. Día que en este año, coincidencialmente, cae el 20 de junio, fecha que está estipulada para tal conmemoración en el calendario.



Es la jornada perfecta para reconocer el esfuerzo y los sacrificios que han hecho aquellos progenitores que se han hecho responsables de sus hijos, priorizando su bienestar, no solamente en la parte económica, sino también en la emocional y formativa.



Homenajear a los caballeros en esta fecha es aplaudir también el compromiso que adquirieron al traer una o varias vidas al mundo, siendo conscientes de todo lo que implica.



El origen de esta celebración surge de la fuerte tradición católica, propia de la imposición europea, en la cual el 19 de marzo se conmemora el día de San José, el padre adoptivo de Jesús.



Sin embargo, en países de Latinoamérica la fecha se postergó a junio, luego de que en Estados Unidos Sonora Smart Dodd, hija de un soldado veterano de la Guerra Civil norteamericana, exaltara la labor de su padre, quien crio solo a seis hijos tras la muerte de su esposa.



El reconocimiento a la labor cumplida de aquel hombre inspiró a John Calvin Coolidge, el trigésimo presidente de los Estados Unido y quien apoyó la idea de que se festejara el día del padre cada tercer domingo del mes de junio.



Recuerde que no existe una única forma para celebrar este día. Lo más importante será compartir en familia dejando, porque no, la tecnología a un lado para tener momentos de interacción directa y amena con los seres más cercanos.



Los detalles no están mal, pero siempre serán mejores las demostraciones de afecto y cariño sincero.



