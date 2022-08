El Día del Ingeniero tiene varias fechas de celebración dependiendo de cada país. En México, por ejemplo, la conmemoración se celebra cada 1 de julio; en Perú, el 8 de junio, y en Colombia el homenaje se realiza siempre que el calendario marca 17 de agosto.



(Siga leyendo: Hombre encapuchado protagoniza escándalo en motel de la Costa Caribe).

Este día resalta entre otros por festejar la importante labor que realizan todas las personas que están ejerciendo como profesionales en las más de 20 ingenierías que existen hoy en el mundo.

​

Por lo general el homenaje se realiza dependiendo de la creación o fundación de agremiaciones, escuelas o colegios que agrupan a los ingenieros de cada país. Por ello, la fecha no es unificada para todo el mundo.



Algunos portales de ingeniería manifiestan que en Colombia el festejo se da el 17 de agosto, debido a que la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) fue fundada en 1887, una institución que lleva más de cien años de trayectoria representando a los profesionales en el campo.



Así las cosas, EL TIEMPO le deja algunas frases que le pueden ser útiles por sí conoce a algún compañero ingeniero y quisiera felicitarlo en su día.



(También: Ana Sofía Henao se confiesa y habla de problemas que tuvo por implantes mamarios).

Frases para celebrar el Día del Ingeniero

- Un ingeniero no es una copia, es original y se atreve a cambiar una realidad, no importa el tiempo o el espacio, todo es posible mientras crea que es así.



- El mundo sin ingenieros no existiría, porque gracias a ellos se conjuga la ciencia y la tecnología con la creatividad y el ingenio, dando como resultado grandes cambios que transforman el mundo ¡Feliz día del ingeniero!



- Los científicos estudian al mundo como es, los ingenieros al mundo que no ha existido ¡Feliz Día!



- La palabra ingeniero deriva de ingenio, de ahí su creatividad e imaginación para crear obras tan maravillosas que ayudan al hombre a vivir en un lugar mejor ¡Felicitaciones en tu día ‘inge’!



(Artículos relacionados: Lotería Cruz Roja: resultados y números ganadores martes 16 de agosto).

Facebook Twitter Linkedin

Ingenieros civiles. Foto: iStock

- Cuando la fé no es suficiente es momento de buscar un ingeniero para que nos de algunas soluciones.



- Un ingeniero es una máquina para convertir café en proyectos.



- Un optimista dirá que el vaso esta medio lleno, un pesimistas que está medio vacío, pero un ingeniero dirá que el vaso es demasiado grande- Scott Edward Shjefte.

- La imaginación es más importante que el conocimiento ¡Feliz día a todos los ingenieros!

Más noticias

Marc Anthony pidió un aguardiente y le dieron un botellazo en Medellín

Sofía Petro sufre síndrome del impostor: ‘Hace pensar que no estás a la altura’

Farina cuenta a qué se dedicaba y cómo era su vida antes de ser cantante

Tendencias EL TIEMPO