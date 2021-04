¿Cuál es el origen de la letra Ñ?

Tal vez no hay nada tan característico en el español como la letra Ñ. Su presencia en una gran cantidad de palabras la hace una pieza insoslayable del idioma escrito.



Y, aunque su uso es ampliamente expandido y común, lo cierto es que muchos hispanohablantes ignoran de dónde salió esta particular grafía.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), su origen dato de la Edad Media. Todo surgió a partir de la necesidad de expresar el sonido que tiene la Ñ en una sola letra y que no existe en el latín.



Por esta razón, otros idiomas cercanos al español resolvieron usar dos letras para representar el sonido. Ese es el caso del francés y el italiano que usan la G y la N juntas. Pero los escritores españoles fueron más audaces y decidieron inventar una sola letra que resultó siendo una curiosa innovación lingüística y se convirtió en un elemento identitario de nuestro idioma.



Durante los 90 incluso hubo una fuerte polémica porque en España se planeaba importar computadores cuyos teclados no llevaban incluida la letra Ñ, razón por la cual la Comunidad Económica Europea propuso eliminarla del alfabeto.



La sola idea generó indignación entre los españoles y los intelectuales, que no dudaron en alzar la voz para protestar contra tal despropósito. Uno de ellos fue el premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez.



"Los autores de semejante abuso y de tamaña arrogancia deberían saber que la eñe no es una antigualla arqueológica, sino todo lo contrario: un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar con una sola letra un sonido que en otras lenguas romances sigue expresándose todavía con dos letras", señaló en su momento el escritor.



Además, advirtió que el país que debía modificar su alfabeto no era España. "(...) lo lógico no es que España tenga que renunciar a nada menos que a una de las letras de su propio nombre, sino que otras lenguas del paraíso europeo se modernicen con la adopción de la eñe", sentenció García Márquez, citado por el diario 'El País', de España.



