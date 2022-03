En Colombia la celebración de Día del Hombre es el 19 de marzo, fecha que surgió a partir de la celebración católica del día de San José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús.

A diferencia del Día de la mujer, que es una conmemoración, este es un momento que puede servir para reconocer a su pareja, padre y familiares varones con alguna actividad o detalle, si usted lo desea.

Mensajes predeterminados

Una de las maneras modernas para alegrarle un poco el día a los hombres que conoce es enviarles mensajes predeterminados que puede encontrar en internet, en plataformas de ideas como Pinterest.

Hay varios modelos y temáticas: para agradecer, para desear bendiciones y éxitos, para resaltar los valores del receptor de la felicitación; pero si quiere ponerle un poco más de trabajo, puede hacerlo usted mismo con plataformas de diseño como Canva o, incluso, Powerpoint.

Frases para felicitar por el Día del hombre

Ahora, si quiere desear un feliz día de manera más original, puede dedicarle una de las siguientes frases. El mensaje debe ser personalizado, para lograr impactar como se debe a quien quiere felicitar.

Para su pareja

- Soy muy feliz de poder despertar junto a ti, de amarte muchísimo y tenerte a mi lado siempre. Te adoro y te deseo un lindo Día del Hombre.



- Cuando llegaste a mi vida me di cuenta de que te esperaba hace mucho. Eres maravilloso, bueno, amoroso y un gran novio. ¡Feliz Día del Hombre mi corazón!

Para su padre

- Eres quien me impulsa a ser mejor cada día y quien me enseñó todo lo que necesitaba saber para ser quien soy hoy en día. Te amo y te deseo un maravilloso Día del Hombre.



- No solo eres un padre maravilloso, también eres el hombre más valeroso y extraordinario que conozco. Feliz día al mejor hombre del mundo.

Expresando espiritualidad

- Le doy muchas gracias Dios por darme la oportunidad de conocer a un hombre como tú. Tú valía está en tu carácter y en tu bondad. Te deseo lo mejor en tu día.



- Gracias a la vida por siempre ponerme en el camino a una persona con tu fortaleza y tu virtud. Eres realmente maravilloso y te deseo un bello Día del Hombre.

Tendencias EL TIEMPO