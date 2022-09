Este 17 de septiembre Colombia celebra el día de los enamorados, conocido en el país como el Día del Amor y la Amistad. Por esta razón, muchas personas festejan con sus amigos y personas especiales.



Algunos suelen tener inconvenientes expresando su cariño por medio de mensajes de WhatsApp o en redes. En un mundo plagado por la tecnología, la gran mayoría de felicitaciones y saludos suelen ser por canales electrónicos.



Para evitar pasar un mal rato en esta fecha, es aconsejable seguir algunas recomendaciones. Mientras que muchos prefieren copiar palabras de internet, otros buscan frases célebres de autores que puedan utilizar para demostrar su amor.



En este día de los enamorados, estas son algunas de las líneas que se pueden dedicar a las personas cercanas, sean amigos o parejas románticas.

Frases de autores sobre el amor

"Es lindo saber que usted existe", Mario Benedetti.



"Que no haga falta dejarlo para volver a querernos", Eloy Moreno.



"La sonrisa es mía pero el motivo eres tú", autor desconocido.



"El amor es un rayo de luna", Gustavo Adolfo Bécquer.



"El amor es lo único que crece cuando se reparte", Antoine de Saint-Exupéry.



"El cerebro funciona desde que naces hasta que te enamoras", autor desconocido.



''No importa cuánto esperas sino a quién'', autor desconocido.



"En un beso sabrás todo lo que he callado", Pablo Neruda.



"Más que besarla, más que acostarnos juntos; más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano, y eso era amor", Mario Benedetti.



"Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama", Fiodor Dostoievski.

Frases para dedicar a amigos

"Los amigos deberían ser como los libros; pocos pero seleccionados a mano", C.J. Langenhoven.



"Mis amigos son mi patrimonio", Emily Dickinson.



"La amistad es el mejor bálsamo para las heridas", Jane Austen en La abadía de Northanger.



"Un amigo es unoque lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere", Elbert Hubbard.

"Los amigos son los hermanos que Dios nunca nos dio", Mencio



"El verdadero amigo es aquél que está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte", Len Wein.

