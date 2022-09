Se acerca el día de Amor y Amistad, el cual se celebrará el próximo 17 de septiembre, y muchas personas se preparan para celebrar esta jornada.

Uno de los planes más usuales de los bogotanos y de los turistas que visitan la capital es subir el cerro de Monserrate, icono turístico y de peregrinaje de la ciudad.

Monserrate, conocido por su iglesia ubicada a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar, es frecuentado por muchas personas debido a sus vistas y su significado simbólico, pues según los historiadores colombianos, durante la época de la colonia, los indígenas construían sus templos en zonas de gran altitud, pues creían que así iban a estar más cerca de Dios.

¿Crónica de una ruptura anunciada?



Para el día de Amor y Amistad, el cerro será frecuentado por muchas parejas, quienes pondrán a prueba una de las creencias más populares de la ciudad, la cual dice que toda relación amorosa que suba a Monserrate durante estas fechas, terminará rompiendo eventualmente.

(Además: Nuevos murales en el sendero de Monserrate).

El cerro de Monserrate es uno de los destinos turísticos mas importantes y llamativos de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Frente a esta superstición, Leidy Díaz, guía del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se refirió a los testimonios de muchas personas.

“Hay muchas versiones y creencias populares sobre este tema. Una de ellas es que se cree que las personas que están comprometidas con su pareja o quizá se quieran casar, suben a Monserrate y si esta persona no les conviene o no es la indicada, definitivamente se separan. Por otro lado, hay quienes dicen que si la persona es la correcta en la vida de alguien y ambos suben a Monserrate, van a permanecer toda la vida”, dijo la guía turística.

(Le puede interesar: ¿Juan Duque le envió una indirecta al exnovio de Lina Tejeiro, Andy Rivera?).

Además, relató una anécdota particular relacionada para dar un ejemplo. “Alguna vez una persona se acercó y me pidió que le prestará electricidad para conectar un bafle porque le iba a dar un concierto a la novia de su amigo que estaba abajo en la taquilla para subir. Él tenía un ramo de flores y después de esperar mucho tiempo, nunca subieron los enamorados. Según el amigo que estaba arriba, la pareja se había peleado en la taquilla; no alcanzaron a subir y terminaron su relación”, aseguró.

Además de ser destino turístico, Monserrate es un destino de peregrinación muy importante en el país. Se puede subir por teleférico, funicular o a pie. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

Pese a que sea cierta o no esta superstición, sin duda este es uno de los mitos más populares que giran en torno a Monserrate y sus instalaciones. El crecimiento del cabello del Señor Caído, el burro parlante que vive en las faldas del cerro o que la montaña es un volcán inactivo son otros ejemplos.

