‘Star Wars’, más conocida en español como ‘La guerra de las galaxias’, es un universo fantástico que relata la historia de la familia ‘Skywalker’, en una galaxia ficticia que parte del exilio de algunos sobrevivientes del exterminio ‘Jedi’.

WhatsApp: así puede descargar sus stickers para esta celebración



Para celebrar el Día de ‘Star Wars’, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha alojado cientos de stickers creados por varios usuarios.

Por medio de la aplicación Sticker.ly, que se encuentra disponible para Android y iOS, varios fanáticos de la franquicia podrán acceder a un catálogo limitado de pegatinas perfectas para la ocasión.

Una de las pegatinas más famosas es la de ‘Baby Yoda’, una pequeña criatura de color verde recordada por convertirse en uno de los más renombrados y poderosos maestros ‘Jedi’ de toda la galaxia.

Facebook Twitter Linkedin

'Yoda' es uno de los personajes más queridos por muchos fanáticos de la franquicia. Foto: Captura: Sticker.ly / iStock

(De interés: ¿Se cancela la trilogía de Star Wars de Rian Johnson? Esto es lo que se sabe).

Desde los memes más populares hasta las imágenes más tiernas de ‘Yoda’, los fanáticos podrán acceder fácilmente desde cualquier celular a la app de Sticker.ly y dirigirse al buscador para encontrar cientos de diseños de varios usuarios.

No solamente podrá encontrar stickers del maestro ‘Jedi’, sino también de uno de los villanos más temerosos: el mítico ‘Darth Vader’, quien en su infancia era ‘Anakin Skywalker’, pero finalmente se unió al ‘lado oscuro’ y traicionó a la ‘Orden Jedi’.

El usuario @tobiramauchiha tiene un pack de pegatinas de más de 30 imágenes en el que reúne momentos icónicos de la película, memes y un catálogo para celebrar esta fecha.

Facebook Twitter Linkedin

‘Darth Vader' es uno de los villanos más icónicos de la saga. Foto: Captura: Sticker.ly /iStock

(Le recomendamos leer: Skellig Michael, la rocosa isla venerada por los fanáticos de Star Wars).

Otro personaje que se puede descargar es ‘Chewbacca’, un ‘wookiee’, que significa una raza leal del planeta ‘Kashyyyk’, recordado por ser el fiel compañero y mejor amigo de ‘Han Solo’.

En la aplicación se encuentra una colección titulada ‘Star Wars’ que cuenta con 30 stickers de los personajes más conocidos en su versión animada. Entre los más tiernos hay varios de ‘Chewbacca’.

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación ofrece diferentes pegatinas creadas por varios usuarios. Foto: Captura: Sticker.ly /iStock

¿Cómo nació esta celebración?



El famoso mundo cinematográfico de ‘Star Wars’ es una de las franquicias más poderosas hasta la actualidad. Desde el lanzamiento del primer episodio, ‘Una nueva esperanza’, en 1977, esta producción ha cautivado a cientos de fanáticos alrededor del mundo.

Tanto así que en la actualidad existe un día dedicado a todos los fanáticos de esta saga. De acuerdo con el medio estadounidense ‘CNN’, el Día de ‘Star Wars’ es un festejo que nació gracias a un juego de palabras.

(También: ¿'Baby Yoda' aparecerá en los próximos filmes de 'Star Wars'?).

Todo comenzó con la frase "may the force be with you", que en español se traduce “que la fuerza te acompañe”, una expresión icónica de los ‘Jedis’, que tuvo un gran impacto social en Reino Unido, cuando Margaret Thatcher se posicionó como ministra, según el medio anteriormente citado.

El gabinete conservador publicó un anuncio para el ‘London Evening News’, en el que dijo: “Que el 4 esté contigo”.

Es así que tiempo después varios internautas tomaron el juego de palabras y determinaron el 4 de mayo como el Día de ‘Star Wars’ para celebrar la consagración de estas películas.



Muchos amantes de esta franquicia se reúnen hoy para celebrar, disfrazarse, verse la saga, tomarse fotos y desfilar.

Facebook Twitter Linkedin

El Día de 'Star Wars' se celebra el 4 de mayo de cada año. Foto: iStock

Más noticias en EL TIEMPO

¿Fiona? Mujer duró cuatro años rezándole a Shrek pensando que era figura de Buda

La doble de Emma Watson que grabó icónicas escenas de ‘Hermione’ en Harry Potter

Así es estar un día en la celebración más grande de ‘Star Wars’

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO