Pasó la Navidad y se viene el 28 de diciembre, día en que se celebra el Día de los Inocentes, jornada en la que abundan las bromas. Sin embargo, hay muchas dudas respecto a la razón por la que se hacen burlas y al origen de esta fecha.

A continuación, le contaremos las razones y detalles de esta festividad.



(Le puede interesar: Predicciones de Baba Vanga para 2023: tormenta solar, entre las más aterradoras).

El origen del Día de los Inocentes



Esta celebración tiene más de mil años de historia y comenzó como la fiesta católica de los ‘Niños Inocentes’, en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de dos años ordenada por Herodes (rey de Judea) al enterarse que había nacido el Mesías.

Los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Bastasar fueron a visitar a Jesús y darle regalos. Foto: iStock

Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta convertirse en el ‘Día de los Santos Inocentes’, una oportunidad para hacerle más de una broma a quienes estén desprevenidos.

La historia del Día de los Inocentes

Según el Evangelio de San Mateo, todo comienza cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro Rey de Israel que, según ellos, acababa de nacer. Explicaron que habían visto aparecer su estrella en el oriente y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía: “Cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones”.

Según los relatos religiosos, los 'inocentes' realmente hacen referencia a los niños que fueron asesinados. Foto: iStock

Según el relato de San Mateo, Herodes el Grande, obsesionado con el poder y por temor a perderlo, al enterarse que había nacido un nuevo rey ordenó que le dieran muerte inmediatamente.



Además, Herodes se reunió con los magos fingiendo un interés por el niño y los despidió diciendo: “Vayan y se informan bien acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, vienen y me informan, para ir yo también a adorarlo”.



Tras ese suceso, los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció otra vez al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al niño Jesús junto a la Virgen María y San José. La historia dice que lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.



(Siga leyendo: Así luce hoy en día el pesebre en el que habría nacido Jesús).



No obstante, a través de sus sueños recibieron un aviso de Dios de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos, mientras Herodes se quedó furioso y sin poder saber dónde estaba el recién nacido.



Finalmente, después de esto, rodeó con su ejército la ciudad de Belén y le ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños menores de dos años en la ciudad y sus alrededores.



Fue entonces cuando un ángel le avisó a San José para que saliera huyendo hacia Egipto. Días después, al llegar los soldados de Herodes, el niño Jesús ya había abandonado Belén. Sin embargo, el ejército asesinó a todos los ‘Santos Inocentes’, quienes eran los niños que habitaban la ciudad.

Las bromas del 28 de diciembre

Pero si este momento de la historia se tiñó de sangre, ¿por qué se acostumbra hacer bromas en este día? El esperable luto se transformó durante la Edad Media.

Muchas bromas hoy en día son consideradas infantiles. Foto: iStock

En ese tiempo, la celebración se fusionó con un rito pagano conocido como la ‘fiesta de los locos’, la cual era celebrada en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo.



En ‘La fête de Fous’ o fiesta de los locos, en Francia, los clérigos, diáconos y sacerdotes entraban enmascarados en los templos, vestidos de bufones o con trajes de mujeres, cantando y danzando en el lugar. Sin embargo, esta fiesta pagana fue censurada en la época por la Iglesia.

El Comercio / Perú (GDA)