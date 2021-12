Después de las fiestas de Navidad y antes de que llegue Año Nuevo, se celebra el Día de los Santos Inocentes, o simplemente Día de los Inocentes, una fecha de origen religioso que es celebrada en diferentes partes del mundo, pero que es más conocida por la tradición de hacer bromas de toda clase.



Aunque en medio del jolgorio se suela pasar de largo el trasfondo de dicha festividad, una paradoja sustancial envuelve su origen y su celebración actual:



¿Qué tiene que ver la conmemoración religiosa de una matanza de niños con los chistes y las risas?



Su origen

El Día de los Inocentes es considerado una tradición pagana - religiosa.



En sí, el origen de esta fecha es porque la Iglesia Católica honra a los cientos de niños que fueron asesinados en Belén por órdenes del rey Herodes.



De acuerdo con el Nuevo Testamento, San Mateo explica cómo unos sabios (los reyes magos) llegaron a Jerusalén y se presentaron ante el rey Herodes manifestándole que iban en busca del futuro rey de los judíos que acababa de nacer.



Herodes, desconfiado y temeroso de perder su poder, pidió a los reyes magos que fueran en busca de este niño y que volvieran con información de su paradero.



Ante esa petición, los sabios se negaron, por lo que el emperador mandó un grupo de soldados a Belén a matar a todos los niños menores de dos años.



Si bien este relato está escrito en la Biblia, el hecho no está documentado en la historia de su época. No hay evidencia histórica de que esto sucedió y mucho menos de que ocurrió un 28 de diciembre.



En cuanto a por qué se hacen bromas para una conmemoración que tiene que ver con un crimen, hay que remontarnos a la Edad Media, cuando el presumible luto se convirtió en jolgorio.

Celebración pagana

Cuando la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, reemplazó progresivamente las fiestas paganas por celebraciones cristianas.



Es así que en la Edad Media, la conmemoración del Día de los Inocentes se fusionó con un rito pagano conocido como La fiesta de Los Locos ('La fête de Fous') y que era celebrado en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo.



Durante dicho festejo pagano, en Francia, Alemania, Inglaterra y otros países europeos, los clérigos, diáconos y sacerdotes entraban enmascarados en los templos, vestidos de bufones o con trajes de mujeres y cantaban y danzaban.



Así las cosas, las bromas del Día de los Inocentes están relacionadas con la diversión y la chabacanería de La fiesta de Los Locos.



