¿Se dice Día de la raza o de la resistencia indígena? Origen y polémicas de la fecha

Tradicionalmente, se tenía entendido que el 12 de octubre se celebraba en el país el ‘Día de la raza’. Sin embargo, recientemente se ha dicho que ahora es el ‘Día de la resistencia indígena’, o también el ‘Día de la diversidad cultural’, así que surge la duda: ¿Cuál es el correcto?



Para responder a la pregunta, es necesario remontarse a los orígenes de la fecha y el motivo por el que fue un día histórico para el continente.

El 12 de octubre, o, en algunos países, el segundo lunes del mes, recuerda el primer viaje de Cristóbal Colón hacia América. Es por eso que en Norteamérica, este día se conocía como el Columbus Day.



Y es que, efectivamente, los registros indican que el Colón y su tripulación tocaron tierra americana por primera vez el 12 de octubre de 1492, lo que le dio el origen al nombre ‘Día de la raza’, por el mestizaje que generó el cruce de razas.

Sin embargo, en su página web oficial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México aclara que este día, más que celebrar la llegada del colonizador, recuerda “aquella lucha que en 1492 libraron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo”.



En los últimos años, hubo un cambio en la mirada hacia el día, reconociendo que el mestizaje no fue un proceso romántico, pacífico, natural o celebrable, sino un evento violento, esclavizante y adoctrinador.



Además, el mismo artículo presenta, a manera de epígrafe, la siguiente cita del escritor y periodista Eduardo Galeano: “Un día como hoy, pero de 1492. Los Nativos de nuestro continente descubrieron: Que eran indios; Que vivían en América; Que estaban desnudos; Que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo; Que había un dios y un cielo”.



Colón no descubrió el continente, pues América ya era habitado hacía siglos por pueblos humanos. Además de incluir a estas tierras en una dinámica de comercio global, la llegada de los españoles significó la transmisión de nuevas enfermedades, la pérdida de libertad para los nativos y la muerte de docenas de culturas ancestrales que fueron reemplazadas, a la fuerza, por las europeas.



Es por eso que ahora el día ya no es llamado ‘Día de la Raza’. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decretó en el 2021 que en su país se le dice ahora el ‘Día de los pueblos indígenas’.



En Colombia también es oficial el cambio, pues con la resolución 0138 del 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Cultura de Colombia estableció el 12 de octubre como el ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’, en busca de honrar a los pueblos nativos del territorio, más que a los colonizadores españoles.



“Este cambio sirve para que entendamos que debemos dejar atrás un concepto anacrónico que genera profundas discriminaciones en el mundo y reconocernos como un país pluriétnico y multicultural, en el que la diversidad es nuestra mayor riqueza”, aclaró en el anuncio de la resolución la entonces ministra, Angélica Mayolo.

