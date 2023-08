En Colombia hay diversas fechas para celebrar el amor entre una pareja. Por ejemplo, el 'Día del Amor y la Amistad' suele festejarse el tercer fin de semana de septiembre. Además, está el Día de la Novia, una fecha conocida por celebrarse el 1 de agosto.

Sobre esta fecha se desconoce su origen. Al parecer, surgió en Estados Unidos como un día que se popularizó en redes sociales. En otros países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina y Perú, se difundió la fecha y se convirtió en un motivo para consentir y cortejar a la pareja.

El objetivo es conmemorar a la mujer como compañera, amiga y confidente, en un día cargado de cariño, detalles y momentos especiales para recordar lo importante que es.

La fecha es para pasar tiempo con la pareja. Foto: iStock

Aunque no es muy conocido este día, es una excelente oportunidad para compartir tiempo con la pareja, salir a un restaurante o comprarle un regalo. Sin embargo, si su presupuesto es reducido, lo que importa es el detalle. Entonces, puede dedicarle un mensaje, en el que exprese lo mucho que la quiere y por qué es importante en su vida.

Además, una buena alternativa es hacerlo por medio de WhatsApp, aparte de agregar el texto, puede adjuntar emojis, stickers, animaciones y gifs, para darle más dinamismo a la carta y que su novia se sorprenda.

Mensajes para dedicar en el Día de la Novia

La siguiente lista es un recopilado de varios sitios dedicados a escribir mensajes románticos. Aquí encontrará varias opciones para sorprender a su enamorada.

- Jamás me cansaré de agradecer tu presencia en mi vida. Eres la mejor novia del mundo.



- No imagino iniciar esta etapa de mi vida con una mujer que no seas tú, te amo.



- Tú eres la historia más bonita, que el destino escribió en mi vida.



- Estoy pensando en ti y sintiendo nuevamente que soy afortunado.

- Nada más lindo que sorprenderme sonriendo al recordarte.



- Cada día descubro más motivos para amarte.



- Te quiero sin pensarlo, sin medidas, sin cordura, sin preguntas, sin lógica, sin cuidado. Así te quiero, así tan simple como lo escribo. Tan simple como lo siento.



- Mi amor por ti es mucho más que amor, es algo que se amasa día a día, es proyectar tu sombra junto a mí, hacer con ellas una sola vida.

- Antes soñaba contigo, ahora que estás aquí, eres mi sueño hecho realidad.



- Mi corazón te pertenece.

Así se enamoraban antes nuestros padres y abuelos

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO