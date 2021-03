El ‘cover’ de 'Mujeres' y criticados mensajes del Día de la mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, entidades públicas, fundaciones y marcas de todo tipo alistaron sus estrategias de manejo de redes sociales para homenajear a las mujeres y hacerse notar en esta fecha.



A algunos, sin embargo, el intento les salió mal y, en vez de atraer la atención y los comentarios positivos de los usuarios, fueron duramente criticados.



Le contamos de algunos casos en los que los equipos de comunicaciones seguramente tuvieron que revaluar sus estrategias después de la mala impresión que generaron sus contenidos en redes.



El 'cover' de 'Mujeres' interpretado por la Policía Nacional

En la mañana, una de las primeras publicaciones que hizo eco en Twitter fue un 'cover' que hicieron miembros de la Policía Nacional de la canción 'Mujeres', de Ricardo Arjona.

Mujeres: La humanidad les debe demasiado. Ustedes son el pilar fundamental de nuestra sociedad. >> https://t.co/5dWYvy4bPS #MujerPolicía #YoTeCuidoMujer pic.twitter.com/QnA6NZD2jl — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) March 8, 2021

En pocos minutos, la publicación se atiborró de mensajes negativos. Esto a raíz de que se identifica la canción de Arjona como una representación de las 'celebraciones' tradicionales del Día de la Mujer, que, según algunos movimientos feministas, no ayudan a resolver los problemas de fondo de la violencia y las brechas de género ya existentes.



Además, señalaron que esta no es una fecha que amerite festejos (se conmemora la muerte de cientos de mujeres trabajadoras que perdieron su vida en medio de las llamas en una fábrica de Nueva York).



Cada vez que usan el "Mujeres" de Ricardo Arjona para conmemorar el Día de la Mujer, un útero sufre.

Ya no más. — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) March 5, 2021

(Si nos sigue en la app, vea el tuit acá).Algunas personas advirtieron también que se trataba de un 'cliché', pues la canción de Arjona siempre se pone en esta fecha.

El descache 'a propósito' de Burger King

Tal vez una de las publicaciones que más críticas ha generado este 8 de marzo en las redes sociales fue la de la cuenta de Burger King del Reino Unido.

Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

"Las mujeres pertenecen a la cocina", dice el efectista tuit de la marca, que pretendía ser un gancho, para el resto del mensaje: "Si lo desean, por supuesto. Aun así, solo el 20% de los chefs son mujeres. Tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria", reza una respuesta.



Al parecer, tenían la intención de informar que estaban lanzando un proyecto de apoyo académico: "¡Estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a las empleadas de Burger King a perseguir sus sueños culinarios!", dice el último tuit, que, sin embargo, no obtuvo la misma visibilidad que el primero.



Miles de usuarios atacaron las intenciones de la compañía, pues consideraron que no era la mejor forma de presentar su propuesta y homenajear a las mujeres. Algunos, incluso, se sintieron tan ofendidos que aseguraron que no volverían a comprar en la cadena de restaurantes.



Otros, sin embargo, señalaron que la decisión de fondo era positiva y que solo fue una estrategia de marketing.



Más tarde, la marca acabó disculpándose. "Te oimos. Nos equivocamos en nuestro tweet inicial y lo sentimos. Nuestro objetivo era llamar la atención sobre el hecho de que solo el 20% de los chefs profesionales en las cocinas del Reino Unido son mujeres y ayudar a cambiar eso otorgando becas culinarias. Lo haremos mejor la próxima vez", señaló en un último tuit.

Feliz día, también para... ¿las vacas?

El diario argentino 'La Nación' reseñó este particular descache de una empresa que vende quesos en ese país. Aunque su cuenta de Instagram no tiene un gran alcance en comparación a otras marcas, una publicación que hicieron se hizo viral.

(¿Nos lee desde la app? Vea la publicación aquí).



“¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Agradecemos a todas las mujeres y, por qué no, a nuestras vacas, que hacen que @quesoslosgallardos sea un mejor emprendimiento”, decía el 'post', que fue borrado después de la lluvia de crítica. Pero las redes sociales no olvidan.



"Les faltó poner Feliz día de la muuuuuuuuuujer!", comentó una usuaria para burlarse de la ocurrencia.



El muro de México

Carteles con nombres de víctimas por feminicidios en los cercos metálicos instalados por el gobierno de AMLO en Ciudad de México. Foto: Carlos Ramírez. EFE

En su conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como Amlo, quiso hacer una conmemoración del 8 de marzo. Pero miles de mujeres llenaron la transmisión con los colores insignia del movimiento feminista, el verde y el morado.



A Amlo le recordaron con vehemencia que hace unas horas en las afueras del Palacio Nacional de ese país se instaló una enorme valla metálica que, al parecer, buscaba contener a las manifestantes feministas durante sus protestas.



Las mujeres, sin embargo, pintaron decenas de nombres con letras blancas en la barrera: todos son de mujeres que fueron víctimas de feminicidio.



