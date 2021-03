Día de la Mujer: ¿qué han padecido las mujeres durante el coronavirus?

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha relevante para recordar que continúa la lucha por la igualdad de derechos para mujeres y niñas y que siguen perpetuándose varios tipos de violencia contra ellas.



De hecho, durante la pandemia del covid-19, declarada por la OMS desde el pasado 11 de marzo, la violencia ha incrementado, extendiéndose y cobrando vidas de manera masiva, de acuerdo con una publicación de ONU Mujeres.

"El covid-19 ha hecho todavía más evidentes las debilidades estructurales de nuestros sistemas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres”, indicó María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, en una columna de opinión para EL TIEMPO.



(Lea también: Un 8M para reconocer a las mujeres que cuidan a Bogotá).

📰"El #COVID19 ha hecho todavía más evidentes las debilidades estructurales de nuestros sistemas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres." -@mnvonumujeres Directora Regional @ONUMujeres v @ELTIEMPO #DíaDeLasMujeres #8Mhttps://t.co/zwxC1xmOLr — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 8, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación del Twitter de ONU Mujeres).

Aumento de la violencia

Durante el confinamiento decretado en varios países del mundo como medida para evitar la propagación del covid-19, muchas mujeres tuvieron que estar encerradas junto a su agresor, al mismo tiempo que fueron alejadas de personas y recursos que podían brindarles ayuda.



Precisamente, de acuerdo con ONU Mujeres, las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se han quintuplicado en algunos países a raíz de la pandemia.



“Desde el inicio de la emergencia sanitaria vimos un aumento de las distintas formas de violencia contra las mujeres, con el incremento de las llamadas a los números de atención a la violencia de género y, en algunos casos, más personas que piden acceso a refugios u otros servicios de apoyo”, escribió María Noel Vaeza en EL TIEMPO.

Muchas mujeres tuvieron que estar encerradas junto a su agresor FACEBOOK

TWITTER

El Fondo de Población de las Naciones Unidas calculó en abril del año pasado que por cada seis meses que se prolongara el confinamiento se preveían "31 millones de casos más de violencia por razón de género”.



Así lo confirmó la directora de ONU Mujeres, quien estableció que en 2019 se registraron más de 3.800 feminicidios en 33 países de América Latina y el Caribe y que “ya en 2020, los reportes parciales recopilados hasta ahora en varios países revelan que vamos camino a superar con creces ese saldo absolutamente inaceptable”.



Adicional a esto, la salud mental de estas mujeres también se ha visto afectada. Según un estudio de la ONU, 67% de las víctimas de violencia doméstica registró perturbaciones “en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia”.



(Le recomendamos leer: Día de la Mujer: las precursoras del voto femenino en Colombia).

📣El #DíaDeLasMujeres es una fecha para visibilizar el papel central e imprescindible que tienen las mujeres en todas las esferas de la sociedad, y comprometerse en la lucha contra todas las formas de #discriminación y #violencias que sufren a diario las mujeres y las niñas. #8M pic.twitter.com/IR5n58PpaH — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 8, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino de ONU Mujeres).

Pérdida de trabajos y desigualdad laboral

Las condiciones laborales entre mujeres y hombres siempre han sido desiguales, lo cual ha incrementado durante la pandemia. La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria generó que millones de mujeres perdieran su trabajo alrededor del mundo.



“Hay una brecha gigante entre hombres y mujeres en el sector laboral y en el sector económico, que se ha visto muy afectada por la pandemia”, señaló a ‘CNN’ Catalina Calderón, directora de Latinoamérica y el Caribe de la ONG Women’s Equality Center, centrada en la libertad reproductiva de las mujeres.



Por ejemplo, en Colombia, de acuerdo con el Dane, se registraron 2.5 millones de mujeres sin empleo en 2020. Esto va en línea con lo indicado por la ONU, que estableció al comienzo del año pasado que la pandemia “afectará desproporcionadamente” a las mujeres porque “ganan menos, ahorran menos y tienen puestos de trabajo más vulnerables” que los hombres.



De hecho, muchas mujeres han indicado que por el coronavirus han tenido que dedicar mucho más tiempo para las tareas del hogar no remuneradas y el cuidado de sus hijos.



De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el 46% de las mujeres lucharon por conciliar la vida laboral y familiar a lo largo de la pandemia, el 68% dijo que hacían la mayor parte de las tareas del hogar, el 78% aseguró que eran ellas las que se ocupaban de la educación de sus hijos en el período en que las escuelas estaban cerradas y el 46% dijo que adaptaba más su horario a las cuestiones del hogar o al horario de sus hijos, a comparación de su pareja.



Por otro lado, en su más reciente informe, la Cepal registró que en 2020 empeoró la desigualdad en las tasas de ocupación y participación laboral, especialmente para las mujeres.



(Le recomendamos leer: Hay 9.000 vacantes laborales para mujeres a través del Sena).

Según la ONU las mujeres “ganan menos, ahorran menos y tienen puestos de trabajo más vulnerables” que los hombres. Foto: iStock

Más embarazos y menos acceso a anticonceptivos

Por la pandemia varios servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención en maternidad y de violencia de género, se reasignaron para atender la crisis sanitaria.

Por eso, de acuerdo a cálculos de ONU Mujeres, solo en América Latina y el Caribe más de 18 millones mujeres podrían perder el acceso a anticonceptivos modernos.



Adicional a esto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estimó al comienzo de la cuarentena que “por cada tres meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos”, lo que podría generar unos 7 millones de embarazos no deseados por cada semestre de pandemia.

Varios servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención en maternidad y de violencia de género, se reasignaron para atender la crisis sanitaria. Foto: iStock

Deserción escolar

Debido al cierre de las escuelas en muchos países, millones de niñas corren el riesgo de no volver a recibir educación. La Unesco proyectó en 2020 que por cuenta de la pandemia unas 11 millones de niñas podrían no volver al colegio.



Esto debido a que, en consecuencia por la pérdida de ingresos en muchos hogares, las niñas y adolescentes pueden recibir presión para que comiencen a trabajar e ingresen al mercado laboral antes de culminar sus estudios.



“Para muchas niñas, la escuela es más que una llave para un futuro mejor. Es un salvavidas", sostuvo este organismo, que también indicó que la deserción escolar también representa un riesgo de que se presente un aumento de embarazos no deseados.

(Siga leyendo: Mujeres sufren una 'pandemia en la sombra' por la violencia machista).



Tendencias EL TIEMPO