El domingo 8 de mayo se celebrará en Colombia un nuevo día de la madre. Vuelve al fin de semana habitual. El año pasado el Gobierno aplazó la fecha para evitar las aglomeraciones durante uno de los picos de la pandemia y por el paro nacional.

Es un día comercial porque muchos optan por comprar regalos, salir a almorzar o cenar, e ir a actividades en familia y amigos. Pero también es un momento para homenajear a las madres, algo que se debería hacer a diario más allá de la fecha conmemorativa. Si usted quiere dedicarle algunas palabras a su mamá, acá le recomendamos algunas:

• Las madres toman las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre.

• No existe un amor en el mundo como el de una madre: un amor sin condiciones, que lo entrega todo y no espera nada.

• Gracias mamá, por estar siempre a mi lado y levantarme cuando me caigo. Eres la personas que siempre ha estado cuando más lo he necesitado. No faltes nunca.

• Mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás: tus palabras sinceras, tu amor genuino y tu honestidad.

• Ojalá que jamás me falte hablar con mi compañera, maestra, consejera, mejor amiga: mi mamá.

• Gracias por compartir este viaje llamado vida, mamá.

• Si tuviera que elegir, decidiría elegirte a ti. No cambiaría que seas mi mamá.

• Mamá, gracias por ser mi polo a tierra y mis alas para volar al mismo tiempo. Sin ti no hubiera tenido el impulso para seguir adelante.

• Después de pasar por tantas dificultades y logros, no me cansaré de decirlo: eres mi mejor regalo, mamá. ¡Gracias a la vida por eso!

• Mamá, cuando te veo, entiendo lo valiente que alguien puede llegar a ser y también cuál es la verdadera representación del amor honesto.

EL TIEMPO