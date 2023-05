Este 14 de mayo se celebró en Colombia el Día de la Madre y en esta fecha varios famosos le dedicaron varios mensajes a sus mamás. Uno de ellos fue el presentador Iván Lalinde, quien publicó un video para recordar a la mujer que le dio la vida.



El famoso colombiano compartió un conmovedor mensaje y un video de su mamá, doña Teresa Gallego, a quien le decía de cariño ‘Doña Tere’, quién falleció en Medellín el pasado 22 de diciembre a los 92 años.

En su cuenta oficial de Instagram, el presentador de ‘Día a Día’ empezó su video recordando que su mamá sufría de Alzheimer avanzado y que en varias ocasiones se encontraba perdida en su propia casa, pues no la podía recordar. Además, leyó un texto que escribió un día que estaba con ella y se dio cuenta de lo perdida que estaba.



“Es de los momentos más duros que he tenido con mi mamá. Es tan triste sentirla totalmente perdida. (Hay) preguntas que me dejan mudo, o me dan risa, pero me parten el corazón”, detalló en la carta.



(Lea también: Majida Issa dice que 'es mentirosa' información sobre supuesta falta de trabajo).



Al notar que su madre no reconocía su apartamento, decidió darle un recorrido para mostrarle sus cuadros, muebles y varias de sus cosas. Sin embargo, esto generó más preguntas que respuestas.

“Siento impotencia, tristeza. Pero seguimos haciendo el recorrido, o sigo haciéndole el recorrido. Ella está perdida. Es como cuando a uno le vendan los ojos y le dan vueltas para jugar a la gallinita ciega. Así está mamá”, agregó.



Asimismo, esto lo acompañó de un emotivo mensaje en el post: “Esta etapa de duelo, por su partida, ha sido muy llevadera porque no nos guardamos nada, ¡lo dimos todo! ¡Tanto ella como yo! Y me atrevo a hablar por mis hermanos, todos la consentimos y la cuidamos como un tesoro. Siempre le agradecimos y le seguiremos dando las gracias por su amor, por cómo nos crio y nos formó junto al papá, junto a su IVÁN”.

En su cuenta oficial de Instagram, el pasado viernes, previo al Día de la Madre, Lalinde publicó una grabación con unos recuerdos de ‘Doña Tere’. “Todo pasa… ¿O con qué frase completamos este video? Ya con verlo quedo listo. Uhh es tanto amor, tanta historia”, escribió en la descripción del post.



(Lea también: Las emotivas lágrimas de Carolina Cruz e Iván Lalinde el día de las madres en Día a Día).



El clip comienza con unos videos de su madre haciendo unos ejercicios y charlando con él y la fisioterapeuta. Asimismo, mostró el lugar donde solían compartir, el cual hoy en día se encuentra vacío.



“No queda nada, o queda todo, pero en el corazón. De lo físico no queda nada. No nos apeguemos a nada, todo se va. Chao mamá”, dice el presentador.

Varios de sus seguidores se ha conmovido por esta grabación y varios de ellos le han dejado mensajes de apoyo al presentador.



“Me dolió ver ese patio sin nada”; “Uffff suena fuerte, pero es la realidad. Me identifico muchísimo, pero no he podido soltar”; “Muy duro, pero cierto, me hizo llorar, recordé a mi Mamá, el vacío que me dejo”; “De esos mensajes que llegan en el momento justo, todo se va”; “Las madres y las abuelas deberían ser eternas… Qué gran vacío nos dejan”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Diego Guauque recibió conmovedor regalo en medio de las quimioterapias

Milan y Sasha Piqué hicieron una gran contribución en la melodía final de 'Acróstico'

Anuel AA dice enojado que Karol G lo bloqueó por los celos de Feid