El 14 de mayo se celebra el Día de la Madre, una celebración que les recuerda a las mamás lo especiales e importantes que son en las familias, aunque esto no debería hacerse solo ese día, sino recordárselo constantemente.

Es normal que en esta fecha a estas mujeres las inviten a almorzar o con sus familias hagan un plan de su gusto. Sin embargo, lo más normal es que reciban varios regalos físicos como flores, accesorios, ropa, viajes, entre otras.



Si todavía no sabe que regalarle, le brindaremos unas ideas que seguramente lo sacaran de apuros y podrá darle una bonita sorpresa a su madre.



Regalos para el día de las madres

Es fundamental aclarar que estos regalos varían de precio y algunos pueden ser muy económicos y otros no tanto.



Tecnología: un buen regalo es un reloj inteligente, pues no solo facilita el acceso a las llamadas, mensajes y otras funcionalidades del celular. Si no que con él también se puede estar pendiente de la salud, pues con este accesorio se pueden contar los pasos, calorías, medir el nivel de oxígeno, ritmo cardiaco, entre otras.



Viajes: un viaje siempre es una buena opción para celebrar cualquier festividad u ocasión importante, en ese sentido, puede optar por regiones cercanas a su lugar de residencia o puede aventurarse y tal vez conocer un nuevo país.



Flores: en esta fecha en las tiendas se suelen ver estantes con varias flores, como rosas, girasoles, orquídeas, entre otras. Además, también puede comprarle un arreglo con varias flores, incluso, algunos vienen con chocolates o peluches.



Si tiene bajo prepuesto, puede hacer un detalle a su mamá con los elementos que tenga en la casa. Foto: iStock

Accesorios: un lindo detalle son las pulseras, anillos, collares o elementos decorativos para el cabello y estas opciones se pueden conseguir a muy buenos precios en el mercado.



Maquillaje: le recomendamos que no compre sombras o labiales, sino que también le regale cremas hidratantes o productos que le pueden ayudar a que mejore el aspecto de su piel y sea mucho más saludable.



Hay muchas otras opciones que puede regalar como ropa, zapatos o no solo tiene que comprar algún objeto, sino que también puede hacerle cartas o detalles pequeños hechos a mano.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

