El día de la madre siempre ha sido un día especial, no solo para ellas, sino para quienes celebran a su lado.



Eventualmente, la mayoría de las personas conmemoran y celebran esta fecha para reconocer la crianza y el esfuerzo de sus acciones como madres, hermanas, tías, abuelas, entre otros, teniendo en cuenta que no siempre es necesario ser engendrado para reconocer a una mujer como madre.

¿Cuándo se celebra?

El día de la madre se tienden a celebrar a partir de las tradiciones de cada país, región, territorio o comunidad; no obstante, le contamos la fecha en la que algunos países latinoamericanos conmemoran este día:



- 8 de mayo

​Brasil

Chile

Cuba

Ecuador

Estados Unidos

Perú

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

Colombia

​

- 10 de mayo

Belice

El Salvador

Guatemala

México



- 15 de mayo

Paraguay



- 27 de mayo

​Bolivia



- 30 de mayo

Nicaragua



- 15 de agosto

​Costa Rica



- 8 de diciembre

​Panamá



Hay que tener en cuenta que, en algunas ocasiones, a veces se corren las fechas oficiales de la celebración. Por ejemplo, en Colombia, este año se tiene predestinado celebrarlo el próximo 14 de mayo.

Se dice que esta fecha debería conmemorarse, no celebrarse. Foto: istock

¿Por qué se celebra?

Anna Jarvis Foto: Twitter; @mariobianchi18

El día de la madre se remite a mayo de 1907, cuando Anna Jarvis, conmemoró la muerte de su madre, Ann Reeves Jarvis, en la iglesia de Virginia Occidental.



La historia comienza en el momento cuando Ann Reeves decidió crear grupos de trabajo con mujeres, con el fin de colaborar en la guerra civil de Estados Unidos, para cuidar a los soldados que se encontraban combatiendo. No obstante, a pesar de todo el esfuerzo, las condiciones de salud que tenían las mujeres eran reprobables. Desde ese momento, Reeves comenzó a darse cuenta de que las madres merecían ser reconocidas por su trabajo.



No obstante, Reeves falleció dos años después, sin la posibilidad de hacer algo frente a lo que creía, pero su hija sí lo logró. Anna Jarvis, desde 1907, se puso en el arduo trabajo de generar campañas del "Día de las madres", así lo denominó.



Gracias a su esfuerzo, para 1911, después de enviar decenas de cartas a personajes políticos, "consiguió que todos los estados de la Unión adoptaran, oficialmente, el segundo domingo de mayo como el día para conmemorar el homenaje a las madres", según Mujeres Bacanas, portal enfocado a visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad.



Algo curioso es que, con el pasar de los años, esta fecha comenzó a tomar fuerza comercial, lo que molestó a Jarvis, ya que esta no había sido la finalidad de sus acciones, por lo que comenzó a generar protestas sobre la excesiva alza de los precios de las flores.



Hasta hoy, este día aún se sigue considerando como una oportunidad para que los comerciantes puedan lucrarse, pues para esta fecha, la mayoría de las personas buscan comprar obsequios, salir a dar un paseo, ir a viajar junto con sus madres.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS