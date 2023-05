El Día de la Madre se celebra en diferentes fechas en todo el mundo, pero en muchos países es el segundo domingo de mayo. La celebración se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde se celebraban festivales en honor a las diosas madre.



Sin embargo, la fecha moderna inició en Estados Unidos en el siglo XX, cuando la activista Anna Jarvis comenzó a abogar por un día especial en honor a las madres.



En 1914, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, declaró el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre.



(Le puede interesar: Día de la madre: ¿Qué días se celebra y por qué razón?).

Dar regalos en el Día de la Madre es una forma de honrar a las madres y mostrarles nuestro amor y gratitud. Es una oportunidad para agradecerles por su dedicación, sacrificio y amor incondicional.



Los regalos pueden ser cualquier cosa, desde flores y chocolates hasta joyas y electrónica. Lo importante es que el regalo sea significativo y refleje el amor y la gratitud que sentimos por nuestras madres.



Sin embargo, es importante recordar que el Día de la Madre no se trata solo de dar regalos, sino también de pasar tiempo de calidad con nuestras madres y demostrarles nuestro amor y afecto en formas más significativas.

A veces, el mejor regalo que podemos darles es simplemente nuestra presencia y atención.



No obstante, si optamos por regalar algo material a nuestras progenitoras, puede ser de ayuda tener en cuenta algunos obsequios que no tienen buena fama entre las madres.

Utensilios de cocina

A menos que una madre desee con todas sus fuerzas un utensilio de cocina que la hará feliz al usarlo, no suele ser bien recibido este regalo en el día especial.



A pesar de que sea muy útil o novedoso, este tipo de obsequios no representan realmente un gusto de muchas madres, y pueden darse en cualquier momento en pro del hogar.

(Siga leyendo: Ideas de regalos para el día de las madres 2023: flores y otros detalles).

Vajillas

Con las vajillas ocurre un caso similar al de los utensilios, que pueden ser ollas, licuadoras, etc.



Dar a nuestras madres un juego de platos y vasos puede hacerla sentir 'encasillada' en la cocina, como si fuese su rol o su lugar y no tuviese ninguna otra cualidad para resaltar.

Facebook Twitter Linkedin

A menos que una madre desee con todas sus fuerzas un utensilio de cocina que la hará feliz al usarlo, no suele ser bien recibido este regalo en el día especial. Foto: iStock

Productos para bajar de peso

Si regalar este tipo de productos es una mala idea en cualquier día, en el Día de la Madre puede ser fatal, ya que lo último que una madre querrá de sus hijos es que le recuerden su peso, sea cual sea.



Ojo, este factor de salud es importante, pero no debe ser el centro de todos nuestros detalles con nuestras madres, menos en su día.

Perfumes

Puede haber un caso particular en el que sepamos cuál es el perfume favorito de nuestra madre y queramos regalárselo.



Si esta no es la situación, lo más recomendable es que evites este objeto como regalo, pues no solo puede ir en contra de sus gustos, sino que incluso podemos perder dinero si al final ni siquiera lo usa.

Libros de autoayuda

Hay muchas madres y personas en general que tienen un gusto característico por los libros de autoayuda; sin embargo, su nombre mismo lo dice: son para alguien que busca ayuda por sí mismo.



En ese sentido, no es buena idea que le regales a tu madre en un día para celebrarla algo que puede hacerla sentir como si tuviese que solucionar muchas cosas en su vida y esto fuese notorio para los demás.

(Lea también: Día de la madre 2023: ¿Qué puedo vender para este día?).

Facebook Twitter Linkedin

Dar regalos en el Día de la Madre es una forma de honrar a las madres y mostrarles nuestro amor y gratitud. Foto: iStock

Si no sabemos qué regalar siempre podemos optar por salir a comer, dar un paseo, ir de compras con ellas e incluso hacerles un obsequio que puedan disfrutar luego, como un día de spa.



Tampoco hace falta gastar mucho dinero para hacer felices a nuestras madres. Cartas, manualidades e incluso tiempo de calidad pueden ser de mucha más satisfacción para ellas que cualquier regalo costoso.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias