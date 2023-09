El 26 de septiembre se celebra en Colombia el día de la aviación, para recordar la puesta en marcha de la primera compañía de aviación en el país, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la cual fue fundada el viernes 26 de septiembre de 1919, hace 104 años.



(Lea también: Aviación: Colombia va ‘volando’ en recuperación de tráfico doméstico).



Es por eso que hoy decidimos hacer un breve recuento de la historia de la aviación en el país, y explicar por qué es tan importante este día para Colombia, basado en las investigaciones del historiador Karim León Vargas.

Primer vuelo a nivel mundial



El primer vuelo a nivel mundial fue hecho en 1903, en Carolina del Norte, Estados Unidos, por los hermanos Wilburg y Orville Wright, en el aparato diseñado por ellos mismos, el ‘Flyer 1’. Esto fue lo que le dio inicio a la industria aeronáutica, que comenzó a desarrollarse a una velocidad imprevista, y, para 1910, ya hacía demostraciones en América Latina.

Primer vuelo latinoamericano

El 8 de enero 1910, Ciudad de México presenció, por primera vez, a un avión sobrevolando la parte central y sur del continente. Este evento comprobó que la topografía de Latinoamérica no era un impedimento para la aviación, lo que desató las indagaciones locales en la industria.

Primeros vuelos en Colombia

Según relatos de escritores, como Gustavo Arias de Greiff, el primer intento de vuelo en territorio nacional lo hizo el francés Paul Miltgen en 1911, en un avión tipo Blériot, para un evento organizado por los miembros del Polo Club de Bogotá. Por la altura de la capital, no obstante, el avión no pudo despegar, se estrelló y terminó colgado del techo del Salón Egipcio en el Parque de la Independencia, para convertirse en una exhibición pública.



(Puede interesarle: Colombia sería de los primeros en producir energía limpia para volar: Air France-KLM).



También se dice que el Colombiano José Cicerón Castillo intentó volar el Blériot, pero los motores nunca pudieron ser reparados. Otras versiones dicen que Cicerón fue quien intentó el vuelo original, pero lo único confirmado es que este vuelo fracasó, y el Blériot fue abandonado.



No obstante, poco más de un año después, el 26 de diciembre de 1912, John Smith (o Schmidt), sobre quien se especula si era de procedencia canadiense o alemana, sobrevoló Barranquilla en lo que se considera el primer vuelo sobre territorio nacional. El mismo piloto volaría un mes después sobre Medellín.

William Knox Martin

Según las recopilaciones de la ‘Revista Credencial’, a principios de 1919, los bogotanos Carlos Obregón y Ulpiano Valenzuela viajaron a Nueva York para comprar un avión que les permitiera realizar demostraciones aéreas en el país.



En la ciudad, conocieron a William Knox Martin, y le contaron sus intenciones de crear una empresa aérea en el país, con sede en Barranquilla, pues era el puerto a donde más llegaban bienes en la época, y lo invitaron a conocer el territorio nacional.



(Relacionado: Causas de la reciente ola de incidentes aéreos que casi acaban en accidentes).



Knox Martin aceptó la invitación y llegó a Barranquilla en mayo de 1919. Un mes después llegó en un barco una caja que contenía un biplano desarmado que el piloto había encargado, y para junio del mismo año, el piloto ya había volado sobre el territorio nacional.



Lo apodaron “el loco”, por las acrobacias que solía hacer en territorios peligrosos, y tal fue su popularidad, que los bogotanos hacían filas de meses para pagar 200 pesos y poder volar de pasajeros con el piloto neoyorquino.

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea

La popularidad de Knox Martin fue el incentivo que el país necesitaba para consolidarse en la industria aeronáutica, por lo que, el 26 de septiembre de 1919, en Manizales, Vicente Gutiérrez y un grupo de comerciantes de la ciudad fundaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea.

El propósito de la empresa era llevar pasajeros y correo a diferentes partes del país, y precedió la creación de más compañías aeronáuticas, en Medellín y en Barranquilla.



En los siguientes 20 años se establecieron nueve empresas de navegación aérea en el país, y el concepto de los vuelos comerciales se empezó a popularizar, para darle cabida, lentamente, a viajar en avión, como lo conocemos hoy en día.



Es por eso que el 26 de septiembre resulta tan importante para el país, pues marca la fecha en que Colombia entró, de manera oficial, a una de las industrias más importantes para mantener al país en una posición relevante de la red global.

Más noticias en El Tiempo

Jorge Rausch abrió su nuevo restaurante 'Colmillo': las entradas cuestan $79.900

Identifican cadáver que llevaba caimán gigante en la boca: era una mujer de 41 años

'MasterChef': ¿qué accidente sufrió Carolina Acevedo? Claudia Bahamón tuvo que ayudar

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO