Día de la abstinencia digital: ¿por qué se celebra el 5 de marzo y de qué se trata?

Durante el 5 de marzo se suele conmemorar el Día de la abstinencia digital, también conocido como el Día de la desconexión digital, durante el cual se promueve regular el uso de los dispositivos móviles para que pueda disfrutar de otras actividades al aire libre como trotar o leer un libro.



Pues su objetivo principal es que las personas encuentren un equilibrio saludable entre su vida personal y el uso de la tecnología, esta celebración ha sido acogida por algunos colegios, instituciones religiosas y empresas del mundo, según ‘Día internacional de’.

Este proyecto se inició en el año 2009 por una organización de arte y cultura judía sin ánimos de lucro llamada Reboot, la cual se unió con Sabbath Manifiesto, una institución que busca desacelerar el impacto de las conexiones digitales en la vida cotidiana.



¿Cómo puede afectar a su salud el uso excesivo de dispositivos móviles?



Si bien los celulares y el avance de la tecnología facilitan ciertas actividades diarias, debe mantener algunos hábitos que no impliquen que esté todo el día bajo la pantalla de su celular, puesto que se ha comprobado que su uso excesivo puede traer algunas consecuencias para su salud.



Los teléfonos celulares podrían afectar negativamente su cognición si no lo utiliza de la manera adecuada, lo que podría tener un impacto negativo y duradero en cuanto a su capacidad de análisis, la memoria, prestar atención y regular las emociones, según ‘National Geographic’.



Pueden impulsar la pereza de sus cerebro a la hora de pensar, puesto que ya no es necesario memorizar ninguna información importante como el número de celular de algún familiar, ya que la aplicación de contactos retiene toda esta información, ni necesita utilizar mapas físicos para su orientación y esto podría crear una dependencia a los dispositivos.



Beneficios de hacer una desconexión digital



El regular su tiempo de uso con los dispositivos móviles puede ayudarle a mejorar en la calidad de las relaciones interpersonales, profundizando en las conexiones y construyendo relaciones más fuertes y sanas, según el Centro de tratamiento de adicciones y desintoxicación Orbium de España.



La desconexión digital le permite mejorar su calidad y cantidad de sueño, dado que las personas con dependencia a las redes sociales suelen utilizarla antes de irse a dormir, lo que puede afectar en su ritmo circadiano y al cambiar esta actividad por leer un libro antes de dormir puede beneficiar su salud mental y física.



El uso regulado de los dispositivos, puede ayudarle a evitar desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia, pues en internet se encuentra mucha información relacionada con la dieta y la delgadez extrema, promoviendo ciertos estilos de vida que pueden no ser muy saludables.



Manejar su tiempo en pantalla le permite obtener más tiempo libre para dedicarse a sus hobbies, amistades, familia e incluso puede aumentar su rendimiento académico y profesional.

Se sancionó la ley de desconexión laboral en Colombia



