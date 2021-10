Iván Lalinde será el nuevo presentador del programa ‘Día a Día’

Iván Lalinde es uno de los presentadores más querido por los colombianos debido a los diversos formatos televisivos en los que ha participado. Por ello, la noticia de que ahora presentará ‘Día a día’ de ‘Caracol televisión’ alegró a todos los televidentes del matutino.

El paisa llega a formar parte de este programa, que se presenta de lunes a viernes, en reemplazo de Carlos Calero, quien ahora va a hacer parte de ‘Yo me llamo’, el concurso de imitación de cantantes que transmite el mismo canal.



Sin embargo, se espera que Calero regrese a las mañanas de 'Día a Día' cuando termine las grabaciones del programa de imitación, según mencionó el presentador.



Por el momento, los demás colaboradores de ‘Día a Día’ están felices con la llegada de Lalinde. De hecho, le dieron una calurosa bienvenida durante la emisión del pasado lunes 19 de octubre, resaltando que el periodista estuvo 5 años fuera del canal.



A través de redes sociales Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto, compañeras de set de Iván, celebraron su regreso a ‘Caracol televisión’, aunque solo sea por unos días mientras Carlos Calera acaba las grabaciones de la próxima temporada de ‘Yo me llamo’, afirmando: “Te estábamos esperando Ivan Lalinde con los brazos abiertos y el corazón contento”.



Lalinde compartió en su cuenta de Instagram una foto con sus compañeros y escribió: “Hoy ha sido un día feliz. Doy gracias por la oportunidades que me da la vida. Después de 5 años fuera de ‘Caracol’ vuelvo a estar, por unos días, en 'Día a Día’”.



Así mismo, aprovechó para agradecer al canal por la oportunidad de volver a trabajar con ellos, pues en ocasiones anteriores hizo parte de producciones como: ‘El precio es correcto’, ‘Asia Express’, entre otros.



“Yo que soy necio y que nunca me quedo quieto; yo que me muevo por todas partes, doy gracias y gracias y gracias porque me vuelven a abrir las puertas de una empresa que adoro y con la que siempre estaré muy agradecido (valga la redundancia) por todo lo que ha significado en mi carrera y en mi vida”, señaló.



Por otro lado, en las redes sociales de ‘Día a día’, los televidentes y seguidores del programa no dudaron en dejar comentarios a Iván dándole la bienvenida.



“Que rico volver a verlo en Caracol y que haga parte de la familia Día a Día. Bendiciones”, “El hijo pródigo vuelve a casa que felicidad Iván”, “Me encanta Lalinde muy lindo y querido con la gente”, “Unos de los presentadores que más me gusta”, fueron algunas de las palabras de los seguidores del programa matutino.

