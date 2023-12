‘Día a Día’ despidió una ficha clave del programa: ¿de quién se trata?

‘Día a Día’ es un programa matutino de la televisión colombiana, producido y emitido por Caracol Televisión. Su primera emisión se realizó en el año 2001 y desde entonces, han sido varios los presentadores que se han encargado de acompañar las mañanas de los colombianos.



Actualmente, es presentado por Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde.

El programa abarca una variedad de temas, desde cocina hasta consejos de etiqueta, entrevistas con expertos y entretenimiento. Por ejemplo, el humorista Jhovanoty ha sido parte del programa, y el chef Juan Diego Vanegas comparte recetas para que los televidentes intenten desde casa.

Sin embargo, más allá de la relación y armonía que se ve en las cámaras, los televidentes han presenciado momentos inesperados y tristes que le han dado un giro a las diferentes dinámicas del programa de televisión.



El pasado jueves 21 de diciembre, los presentadores anunciaron la salida de uno de sus integrantes, con esto, también informaron que en las próximas semanas se realizarán cambios en la producción.



Así mismo, en el capítulo del pasado 21 de diciembre los presentadores e invitados de ‘Día a Día’ aprovecharon el espacio para despedir y agradecer a uno de los miembros más importantes de la producción. Allí exaltaron sus cualidades y entrega al programa de entretenimiento, casa uno de los presentadores dedicó unas hermosas palabras a su compañero.

¿Quién abandonó la producción de ‘Día a Día’?



Según se mencionó en la conmovedora despedida, quien abandonó la producción del programa fue Wilber Correa, quien fue el director del matutino durante los últimos diez meses. En la sala del programa, el director recibió con cariño los saludos y mensajes de los televidentes y presentadores.

El programa se emite en las mañanas. Foto: Redes sociales Caracol TV

Tras la despedida, el director Wilber Correa, habló con Pulzo y contó los verdaderos motivos por los que abandona el programa, aseguró que quiere expandir su carrera profesional y realizará un viaje a Estados Unidos para conseguir la residencia.



“Existen oportunidades en la vida, que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades en las que se debe aprovechar. He estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales”, dijo Wilber Correa, en la entrevista con Pulzo.

