Hace algunas horas se conoció un video en el que se muestra a una mujer alterada al negarse a viajar en un vuelo en el que, según ella, se encontraba a bordo una 'persona que no era real'.



Los hechos tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el más transitado del estado de Texas.

Las imágenes se hicieron virales en TikTok tras la publicación de @Texaskansasnnn, en el video se logró observar a una mujer, de la cual se desconoce su nombre, gritando: "¡Les estoy diciendo que ese (...) atrás no es real!".



Según el medio Nmas, la pasajera se encontraba padeciendo una crisis nerviosa al imaginar que allí se encontraba una 'persona imaginaria', causando que el vuelo se retrasara alrededor de tres horas.

Debido a su alteración, la mujer lo único que quería era descender del avión, mientras que los otros pasajeros la miraban consternados por la situación.



"Ustedes pueden sentarse en este avión y decidir si quieren morir con ellos o no, yo no lo voy a hacer", aseguró la mujer, de acuerdo con las imágenes compartidas por la cuenta.



Lo que hasta ahora se sabe es que la mujer fue interrogada por los miembros de seguridad del aeropuerto, pero no fue detenida.

#parati #avion #crisisnerviosa #dallas ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo @n.mas Un vuelo se retrasó 3 horas debido a que una de las pasajeras aseguraba a gritos que había una persona “que no era real” en el avión. Los hechos tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. El incidente fue captado en un video que circula por redes sociales desde el 2 de julio. A consecuencia del exabrupto, la seguridad del aeropuerto pidió a los pasajeros bajarse del avión. La mujer fue interrogada pero no fue detenida. Al final, todos los pasajeros tomaron el vuelo, según el usuario de TikTok que subió el video a la red social. #tiktokinforma

Los comentarios no se hicieron esperar, ya que hubo personas que se burlaron del hecho, pero también estuvieron quienes lo justificaron: "Empezó a volar antes de que el avión saliera", "tal vez ella ve lo que otros no, ya sea por cuestiones mentales o espirituales, pero para ella es real", entre muchos otros.

