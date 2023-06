A través de las redes sociales Rocío Saiz, cantante y activista LGBTIQ+, denunció que fue víctima de censura y discriminación por parte de la Policía española que detuvo su concierto, tras mostrar sus pechos.



Durante el evento que conmemoraba el mes del Orgullo, la mujer le dijo a su público que la iban a arrestar, luego de que una de las organizadoras le comunicara el anunció de la autoridad de Murcia.

El hecho ocurrió el pasado sábado 24 de junio, cuando la española se quitó la camisa y mostró sus senos al tiempo que interpretaba su canción, 'Como yo te amo'.



Desde hace 10 años, la artista realiza este 'performance' ante el publico como un acto que busca "visibilizar el cuerpo femenino" según su mensaje al mismo minutos antes de que la presentación se detuviera de manera abrupta.

Pese al tiempo que lleva haciendo este show, la ex líder de 'Las Chillers', agrupación 'underground' madrileña, casi es arrestada por desnudar la parte superior de su cuerpo en público.



“Cuando me quité la camiseta vinieron los de la organización y me dijeron que, o me cubría, o los policías me llevaban esposada”, señaló Saiz en entrevista al diario 'EL PAÍS' de España.



En video quedó captado el momento en el que una persona de logística se sube al escenario y le cubre el busto a la artista con una bandera del Orgullo, mientras le anuncia que la Policía Nacional le insistía que debía vestirse para continuar con la presentación.



Aunque los organizadores del concierto le hicieron saber que si decidía no continuar lo entendían y lo apoyaban políticamente, la artista continuó el show con dos canciones más.

Sin embargo al bajar de la tarima, un miembro de la entidad la estaba esperando para solicitar su documento de ciudadanía, pero la cantante se negó a entregarlo.



Acto seguido fue escoltada por los demás entes presentes hasta su camerino, donde le impidieron el paso para exigirle que hablara con un inspector.



Encuentro que ella declaró como excesivo, tras relatar los comentarios que le había dicho el agente.



“Estaba algo enajenado. Me dijo que probablemente yo no sabía lo que era trabajar, pero que él sí estaba haciendo su labor"

“Me dijo que le pidiera perdón o que me llevaría esposada, pero también me negué. Estaba obsesionado porque me sometiese”. FACEBOOK

Y agregó: “Me dijo que le pidiera perdón o que me llevaría esposada, pero también me negué. Estaba obsesionado porque me sometiese”, señaló para el medio ya citado.



El policía le explicó que "había una ley que prohibía quitarse la camiseta y que estaba alterando el orden público", así que este le declaró que tendría una denuncia por alteración del orden, desacato a la autoridad y exhibicionismo.



Ante los hechos, la cantante anunció a través de sus redes sociales que se encontraba cansada de lo acontecido, asegurando que si esto lo hubiese hecho un hombre no la habrían censurado.



"Yo le he preguntado (al agente),¿sí fuese un varón me estaría denunciando? Y me ha contestado con un rotundamente no", expresó en una publicación de su cuenta de Instagram.

NO PUEDO MÁS

NO QUIERO MÁS

Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras.

A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuantas. pic.twitter.com/G86cgQb5Sj — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 24, 2023

Documental: Vida sin prejuicios hacia la comunidad LGBTIQ+





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

